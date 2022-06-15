Зарубежным компаниям запретят доступ к российским недрам

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки в закон «О недрах», которые вводят запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр, сообщается на сайте Госдумы.

О необходимости пересмотреть соглашения с иностранными компаниями ранее заявил Председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, недружественные страны, например, Япония, продолжают получать сверхдоходы за счет соглашений о разделе продукции, подписанных еще в начале 90-х годов прошлого века.

Депутаты будут добиваться, чтобы Япония либо ушла, либо изменила отношение к РФ, подчеркнул спикер Госдумы.

«А так получается: как прибыль, так партнеры, как санкции — недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», — добавил он.

Иностранные компании уведомят о необходимости организации работы в соответствии с новым законодательством не позднее 30 дней со дня вступления в силу закона. После этого в течение 90 дней они обязаны будут создать юрлицо в России.