Зарубежные СМИ потребовали от Зеленского вернуть им аннулированные аккредитации

Зарубежные и украинские журналисты выступили с обращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона.

Представители СМИ заявили, что необходимо «предпринять незамедлительные меры» и разрешить конфликт, который, по их обоюдному мнению, был вызван «непрофессионализмом коммуникационных структуры министерства обороны».

«Мы требуем немедленно вернуть аккредитацию нашим украинским и иностранным коллегам, которые освещали события в Херсоне и которых, в соответствии с сообщениями Генштаба, из-за этого лишили [аккредитаций]», – говорится в обращении.

Кроме того, сотрудники СМИ потребовали создать равные и прозрачные правила работы и допуска журналистов, а также призыв отказаться от избирательного подхода. Помимо Зеленского, обращение также адресовано главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному и министру обороны страны Алексею Резникову.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Украина лишила аккредитации по меньшей мере шесть корреспондентов разных СМИ, в том числе CNN и Sky News, за освещение ситуации в Херсоне.

В субботу офис Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне – после того, как российские военные покинули правый берег Днепра на Херсонском направлении. Сегодня украинский лидер приехал в Херсон. В кремле, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что город является частью территории Российской Федерации.