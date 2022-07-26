Жару, туман и грозы с сильным ветром прогнозируют синоптики татарстанцам

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, предупредил Гидрометцентр РТ. Предстоящей ночью и завтра днем в республике ожидаются туман, грозы и усиления ветра до 20 м/с при сохранении жаркой погоды.

В Казани сегодня ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе сильный порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +16 до +18. Завтра днем в столице РТ существенных осадков не ожидается, ветер северо-восточный умеренный. Воздух прогреется до 26-28 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану также пройдет кратковременный дождь, гроза, днем – преимущественно в южной половине республики. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами кратковременные усиления до 12 м/с, при грозе до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, завтра днем – от +24 до +29 градусов.