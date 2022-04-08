Зарипова рассказала, планирует ли КАМАЗ сокращать рабочие места из-за санкций

Каких-либо заявлений от КАМАЗа о предстоящем простое, сокращении или переводе сотрудников на неполный рабочий день в службу занятости не поступало. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Сегодня мы видим, что КАМАЗ идет активно по пути импортозамещения. Он уже объявил о том, какие модели будет выпускать, активно выстраивает логистические цепочки. Задача, которую видит КАМАЗ, — это сохранение рабочего потенциала. Кадровый потенциал, который сегодня есть у КАМАЗа, уникален. Это высококвалифицированные работники», – сказала она.

Министр отметила, что находится в тесном взаимодействии с этим предприятием.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сейчас в республике в качестве безработных числится 10 272 человека. В целом работодатели заявили в службу занятости сведения о 61 тыс. вакансий.