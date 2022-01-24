Зарплаты водителей снегоуборщиков в Казани повысили до 60 тыс. рублей

Уровень зарплат у рабочих казанских муниципальных предприятий значительно вырос. Так, средний доход водителей и машинистов-погрузчиков в «Горводзеленхозе» в 2022 году составит в среднем 55-60 тыс. рублей. Это позволит активизировать работу по найму персонала для очистки улиц татарстанской столицы. Такие данные на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Он отметил, что Казань в этот зимний сезон столкнулась с повышенными погодными вызовами: с начала января в городе уже выпала двухмесячная норма снега. Поддержание чистоты улиц находится в фокусе особого внимания руководства города.

«В МУПах проведена определенная работа по увеличению зарплат водителей и механизаторов. „Горводзеленхоз“ поднял зарплату водителям и машинистам-погрузчикам на 28%, с этого года они будут получать в среднем 55-60 тыс. рублей. В снежные месяцы, надеюсь, еще больше», — заявил Гафаров.

По его словам, нынешний уровень зарплат позволит эффективно бороться с дефицитом кадров в отрасли.

«Это уже не те деньги, на которые мы не могли найти рабочих. Поэтому я прошу муниципальные предприятия активизировать работу по привлечению рабочей силы», — резюмировал Рустем Гафаров.