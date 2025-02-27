news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 февраля 2025 10:38

Зарплаты в строительстве и недвижимости в РТ увеличились на 20% за год

Зарплаты в строительстве и недвижимости в РТ увеличились на 20% за год
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Медианная заработная плата в строительстве и недвижимости в Татарстане составляет 98,7 тыс. рублей. За последний год этот показатель в республике вырос на 20%. Такие данные приводит hh.ru.

Зарплаты в Татарстане в данных отраслях превышают средний показатель по Приволжскому федеральному округу (92,7 тыс. рублей).

В настоящее время в РТ уровень конкуренции в строительстве и недвижимости составляет 5,5 резюме на одну открытую вакансию. Спрос на специалистов в данных отраслях в Татарстане в сравнении с 2024 годом не изменился – 7,6 тыс. вакансий.

#зарплата #Недвижимость #Строительство #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

26 февраля 2025
Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

26 февраля 2025