Зарплаты в строительстве и недвижимости в РТ увеличились на 20% за год

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Медианная заработная плата в строительстве и недвижимости в Татарстане составляет 98,7 тыс. рублей. За последний год этот показатель в республике вырос на 20%. Такие данные приводит hh.ru.

Зарплаты в Татарстане в данных отраслях превышают средний показатель по Приволжскому федеральному округу (92,7 тыс. рублей).

В настоящее время в РТ уровень конкуренции в строительстве и недвижимости составляет 5,5 резюме на одну открытую вакансию. Спрос на специалистов в данных отраслях в Татарстане в сравнении с 2024 годом не изменился – 7,6 тыс. вакансий.