Зарплаты в сфере строительства Татарстана за 2023 год выросли на 8,3%

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Средняя заработная плата в сфере строительства Татарстана за 2023 год увеличилась на 8,3% — до 51,3 тыс. рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

«В ЖКХ зарплата выросла на 11,4% — до 43 тысяч рублей», — добавил министр.

Он также отметил, что строительство в Татарстане переживает серьезный подъем, о чем свидетельствует рост численности занятых в отрасли. Так, за 2023 год она увеличилась на 14,4% — до 93 тыс. человек.

При этом, в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдалось небольшое снижение численности работников — на 1,1%, до 27,6 тысячи человек.