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Зарплаты в сфере строительства Татарстана за 2023 год выросли на 8,3%
Средняя заработная плата в сфере строительства Татарстана за 2023 год увеличилась на 8,3% — до 51,3 тыс. рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.
«В ЖКХ зарплата выросла на 11,4% — до 43 тысяч рублей», — добавил министр.
Он также отметил, что строительство в Татарстане переживает серьезный подъем, о чем свидетельствует рост численности занятых в отрасли. Так, за 2023 год она увеличилась на 14,4% — до 93 тыс. человек.
При этом, в жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдалось небольшое снижение численности работников — на 1,1%, до 27,6 тысячи человек.
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