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Экономика 24 февраля 2025 10:56

Зарплаты в Авиастроительном районе Казани за год выросли на 15 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Авиастроительном районе Казани на конец 2024 года составила 96,4 тыс. рублей, что на 15 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Ренат Шамсутдинов.

В то же время зарплаты в Ново-Савиновском районе за прошедший год увеличились с 73,3 тыс. рублей до 78,4 тыс. рублей.

По словам главы администрации районов, количество зарегистрированных безработных за 2024 год сократилось на треть – с 457 в 2023 году до 302 в 2024 году.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Авиастроительный район является промышленным флагманом города. Он подчеркнул, что объем промпроизводства за прошлый год составил 140 млрд рублей, что превышает объемы некоторых городов.

«Радует, что промышленность предприятий на подъеме. На 36,7% выросло промышленное производство, тогда как по городу – на 9,6%», – подчеркнул Метшин.

#Казань #Деловой понедельник #Ильсур Метшин #авиастроительный район #Ново-Савиновский район
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