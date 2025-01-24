Зарплаты в Алькеевском районе Татарстана за прошлый год выросли на 23%

Алькеевский район Татарстана — это территория с богатой историей и культурой, но главное — с огромным потенциалом для инвесторов. Об этом заявил глава муниципалитета Александр Никошин во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в создании и развитии сельского хозяйства, промышленности, переработке продукции в сфере малого и среднего предпринимательства», — отметил он.

По словам Никошина, объем валового территориального продукта по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 7,8 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Инвестиции за девять месяцев прошлого года составили 1,2 млрд рублей, а по итогам всего года ожидается более 2 млрд рублей. Промпредприятиями района за январь — сентябрь 2024 года отгружено продукции на 680 млн рублей, а всего ожидается около 800 млн рублей по итогам года.

Средняя зарплата, по последним данным, составила более 52 тыс. рублей в месяц, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В свою очередь глава АИР РТ Талия Минуллина подчеркнула, что район стремительно развивается. Так, только в прошлом году здесь построили три новых сельскохозяйственных завода, а интерес к инвестициям проявили несколько регионов России.

«Район развивается стремительно. Если посмотреть по другим субъектам России, то за 2024 год сюда инвестировали Краснодарский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Звениговский [район Марий Эл]. Конечно, основную часть инвестиций составляют торговые объекты, а не крупные инвестпроекты, но раз другие субъекты приходят в этот район, значит, есть рынок», — отметила она.