Зарплаты, страсти по Шанхаю и Fan ID: что решили в КХЛ и за что Морозов хвалил «Ак Барс»

В рамках традиционного декабрьского заседания руководства КХЛ с представителями клубов лига обсудила ряд волнующих всех тем. Большую часть представленных вопросов решили путем голосования. Что обсуждалось на совещании и к каким единогласным решениям удалось прийти представителям и участникам лиги – в материале «ТИ-Спорта».





Средняя посещаемость матчей КХЛ бьет рекорды к середине сезона 2025/26

Вчера в Москве прошло совещание рабочей группы КХЛ с представителями клубов, где в очередной раз обсудили ряд важных вопросов, касающихся улучшения и урегулирования работы лиги. В том числе были затронуты насущные вопросы о переподписании контрактов и потолка зарплат. Известно, что ранее вышеупомянутые темы обсуждались лишь за круглым столом руководителей КХЛ.

Однако по некоторым из них потребовали дополнительного сбора мнений от самих клубов. Окончательные решения по основным вопросам будут приняты по итогам голосования и станут известны в ближайшее время.

«Сейчас идет голосование клубов, которое завершится в скором времени, и мы будем иметь полную картину. Получили много предложений о том, как урегулировать ситуации по контрактам и переподписаниям», – цитирует президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

По-прежнему одной из важнейших и основных стратегий развития лиги является увеличение аудитории КХЛ. С учетом текущего сезона и по прошествии половины чемпионата уже отмечена позитивная динамика. На сегодняшний день средняя посещаемость составляет 7938 зрителей и является рекордной даже к середине сезона. А аудитория в возрасте от 13 до 25 лет по общим подсчетам выросла в два раза. И все это благодаря активности лиги и за счет привлечения новых партнеров, считают в КХЛ. Кроме того, замечен рост и в цифровой среде. Заинтересованные пользователи стали чаще обращаться к официальным источникам (сайтам), мобильному приложению и социальным сетям.

В общей сложности на декабрьском заседании обсудили порядка 17 вопросов, 15 из них были посвящены нюансам по контрактам и лишь два уделены спортивной части.

Изменения в регламенте относительно потолка зарплат произойдут к началу новой трансферной кампании

Извечный вопрос, который волнует большинство, если не все топ-клубы КХЛ, в том числе и казанский «Ак Барс», – это как уместиться в потолок зарплат. Известно, что в будущем году он увеличится c 900 млн на 50 млн рублей. А к сезону 2027/28, то есть через два года, потолок зарплат планируют довести до 1 млрд рублей. За счет этого лига стремится к равенству и таким образом пытается снизить разрыв между командами топ-уровня и аутсайдерами.

К примеру, зарплатная ведомость «Ак Барса» в настоящий момент, по некоторым данным, едва умещается в вышеупомянутый порог. Самая маленькая зарплатная ведомость в КХЛ сегодня у «Северстали» – 340 млн рублей (по данным «Спорт-Экспресса»). При этом череповецкий клуб в нынешнем сезоне аутсайдером никак не назовешь. Команда возглавляет Западную конференцию и недавно опередила ярославский «Локомотив» на одно очко.

«И расторжения, и понижения контрактов – все это разбирается и прорабатывается. Мы хотим так настроить систему, чтобы все работало единым механизмом. Сейчас идет голосование, есть разные предложения. Например, если у игрока был односторонний контракт, то нельзя переподписывать его на двусторонний», – заявил Морозов журналистам по итогам заседания. По его словам, изменений в регламенте стоит ждать уже к началу новой трансферной кампании.

«Чемпионат интересный, всё быстро меняется»

Алексей Морозов также ответил на вопросы о повальных тренерских отставках в текущем сезоне и, как ни странно, в первую очередь упомянул татарстанский клуб.

«Сезон тяжелый, много игр, подготовка к нему стала меньше – вместо двух всего месяц. Кто‑то дает шанс тренеру исправить ситуацию, кто‑то нет. Есть перестановки среди тренеров, есть клубы, которые даже в неудачные периоды дают тренерам шанс проявить себя и выровнять ситуацию. Тот же «Ак Барс» – осенью назывались имена новых тренеров, но нынешний наставник команды показал результат, и сейчас они идут в лидерах Востока. Чемпионат интересный, всё быстро меняется», – отметил Морозов.

Кроме того, на заседании в Москве обсудили и вопрос относительно молодежи, правда, негласно, а путем голосования. Это объясняется прежде всего тем, что не все представители клубов готовы были озвучивать свою позицию по данному вопросу во всеуслышание. Нередко ситуации с молодыми воспитанниками клубов в истории КХЛ доходили до абсурда.

«Подобные вещи нас беспокоят, это можно отрегулировать и оживить рынок, чтобы игроки не засиживались в системе одного клуба, а могли перейти туда, где их хотят видеть», – заявил Морозов.

С его слов, лига уже выдвинула предложение об урегулировании перемещения молодежи внутри КХЛ. Особенно Морозов отметил тех, кто не будет попадать под заградительные ограничения своих клубов. Что касается вопроса о возобновление драфта в КХЛ, то он пока отложен в сторону, так как представляет интерес больше для МХЛ.

«Шанхайские Драконы» пока продолжат делить одну площадку со СКА

Индивидуально коснулся вопрос еще одного клуба КХЛ – «Шанхайских Драконов». Известно, что китайская команда планировала переезд на домашнюю арену в Китай в сезоне 2026/27. При этом руководство клуба планировало это сделать даже раньше. По этому поводу президент КХЛ Алексей Морозов лишь высказался относительно выставочного матча, который может пройти весной 2026 года в Шанхае.

«Представители лиги ездили в Шанхай с инспекционным визитом, все находится в проработке. Даты намечены – если такой матч состоится, то в марте. Нужно успеть получить все гарантии, чтобы провести игру в Китае на высшем уровне. Есть разговоры, чтобы одна из команд сыграла не на родном стадионе, но это еще в проработке. На связи с клубом, вскоре наша делегация отправится на инспектирование арены», – сказал Морозов.

В настоящий момент «Драконы» базируются в Санкт-Петербурге на новенькой «СКА Арене» и конкурируют с местным СКА за посещаемость на трибунах. Напомним ситуацию, произошедшую минувшей осенью, когда на матч СКА не впустили одного из болельщиков в атрибутике шанхайского клуба под предлогом, что на ней иностранные символы.

«Мы работаем по этому вопросу. Был инцидент между двумя клубами, которые бьются за болельщика в одном городе. Но этот вопрос был быстро урегулирован. Иностранный язык на форме – это одно, на плакате – другое», – считает Морозов.

Пиво будет, Fan ID – нет

Затронув вопрос о посещаемости на трибунах, в первую очередь вспомнили о комфорте болельщиков. Любители пива также смогут выдохнуть. Возможно, в скором времени на стадионах данный продукт будет введен в продажу. В этом вопросе КХЛ полностью на стороне болельщиков.

«Мы поддерживаем любую инициативу, которую хочет болельщик. Если в пиве на трибуне не будет ничего такого, то почему бы и нет. Болельщики вправе в выходной после работы выпить пиво в пределах разумного. Мы только поддерживаем возвращение пива и считаем, что справимся. Думаю, эксцессов из‑за пива не было бы», – приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Вместе с тем глава КХЛ обнадежил еще и тем, что введения Fan ID на хоккейных матчах не будет. Так как в настоящий момент, благодаря работе лиги, аудитория КХЛ поменялась и посещение хоккейных матчей во многом стало семейным праздником, интересным и для взрослых, и для детей. Со слов Морозова, лига со своей стороны создала все условия для безопасности болельщиков и направила соответствующую информацию на этот счет в Министерство спорта России.