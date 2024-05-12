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Зарплаты руководства Татарстана увеличатся летом
С 1 июля 2024 года будет повышено денежное поощрение лиц, замещающих государственные должности РТ. В их числе Раис Татарстана, Председатель Государственного Совета РТ и другие, следует из указа, подписанного руководителем республики Рустамом Миннихановым.
«Для исчисления размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан <...> индексировать в 1,05 раза размер ежемесячного денежного вознаграждения министра Республики Татарстан, который составит 46 543 рубля», — говорится в документе.
С 1 июля ежемесячное денежное поощрение Раиса Татарстана будет равняться 2,92 ежемесячного денежного вознаграждения, Председателя Государственного Совета РТ — 2,839, руководителя Администрации Раиса РТ, председателя Счетной палаты РТ — 2,675.
Помимо этого, изменятся размеры денежных поощрений для заместителей руководителя парламента, вице-премьеров, председателя ЦИК, депутатов Госсовета и лиц, замещающих другие госдолжности РТ.
Для сравнения, размер ежемесячного денежного вознаграждения министра Республики Татарстан в настоящее время равен 44 326 рублей.
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