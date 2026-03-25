Зарплаты работников культуры в Татарстане выросли почти на 3%

Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников, работающих в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений, по итогам января-декабря 2025 года составила 93,1 тыс. рублей в Татарстане. Это на 2,9% выше показателя 2024 года, свидетельствуют данные Татарстанстата.

В декабре 2025 года средний доход работников этих отраслей достиг 111,9 тыс. рублей.

Сегодня в России отмечают День работника культуры – профессиональный праздник для творческих работников, деятелей искусства и сотрудников культурных учреждений.