Общество 25 марта 2026 12:24

Зарплаты работников культуры в Татарстане выросли почти на 3%

Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников, работающих в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений, по итогам января-декабря 2025 года составила 93,1 тыс. рублей в Татарстане. Это на 2,9% выше показателя 2024 года, свидетельствуют данные Татарстанстата.

В декабре 2025 года средний доход работников этих отраслей достиг 111,9 тыс. рублей.

Сегодня в России отмечают День работника культуры – профессиональный праздник для творческих работников, деятелей искусства и сотрудников культурных учреждений.

