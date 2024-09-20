Зарплаты рабочего персонала КОС и НКНХ за последние три года выросли на 90%

С первого дня работы в Татарстане СИБУР был нацелен на то, чтобы выплачивать достойную заработную плату своим сотрудникам, сообщил в интервью корпоративной газете «Команда СИБУРа» председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов. Так, повышение окладов среди рабочих профессий на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме» составило около 90%

«СИБУР с первого года работы поставил цель — платить достойную заработную плату. И в абсолютной динамике, и в сравнении с оплаченностью предприятий, которые расположены в Нижнекамске и Казани, мы выглядим достойно. Повышение у рабочих профессий составляет около 90%», —сказал он.

Это заявление подтверждается данными Росстата. За три года зарплаты химиков в Татарстане увеличились на 86%, с 68,6 до 127,8 тыс. рублей, опередив по темпам роста давних соперников — нефтепереработчиков (рост с 76,6 до 128,6 тыс. рублей, +68%). Быстрее химиков в последние годы зарплаты росли только в 14 отраслях обрабатывающей промышленности, однако по среднемесячному доходу почти все они значительно отстают от персонала КОСа и НКНХ. Компания, как и обещала, повысила оклады вместе с введением премий за результаты за счет общего повышения эффективности.

Вместе с тем компания фокусируется не только на финансовых аспектах. СИБУР активно работает над созданием комфортных условий для своих сотрудников. В частности, введен новый коллективный договор и расширены социальные гарантии. Сотрудники предприятий, таких как «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», теперь могут пройти оздоровление в корпоративном центре отдыха «СИБУР-Юг» в Анапе. Также началась реконструкция профилактория «Корабельная роща», который станет полноценным оздоровительным комплексом.

Для профессионального роста и обучения компания предоставляет широкий спектр образовательных программ. Корпоративный университет предлагает сотни курсов и программ, а также действует система производственного наставничества и программы для корпоративных тренеров.

«Мы стремимся создавать лучшие условия для наших сотрудников, чтобы предприятия продолжали работать эффективно, а также улучшать качество жизни в городах присутствия», — подчеркнул Михаил Карисалов, отметив, что компания продолжает развивать свои программы как для сотрудников, так и для общества в целом.