Кладовщики, программисты, курьеры: кто будет востребован на рынке труда Татарстана?

По итогам 2021 года в Татарстане отмечен рекордно низкий уровень безработицы и слабая напряженность на рынке труда. Какие специальности будут востребованы в 2022 году и в каких отраслях ожидается повышение зарплат – в обзоре ИА «Татар-информ».

По данным Минтруда РТ, в среднем за 2021 год уровень занятости населения в Татарстане составил 62,5% от общего количества населения

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Для каждого безработного есть четыре вакансии»

По данным Минтруда РТ, в среднем за 2021 год уровень занятости населения в Татарстане составил 62,5% от общего количества населения. По России данный показатель держится на уровне 59,8%, а в ПФО - 59%. В регионе низкий уровень безработицы – 11,5 тыс. человек и низкий коэффициент напряженности на рынке труда - на одного безработного здесь условно приходится четыре вакансии.

«За прошлый год центрами занятости населения трудоустроено 59 тыс. человек, или 66% от общего числа обратившихся и ищущих работу. В республике уделяется особое внимание трудоустройству инвалидов. Татарстан характеризуется высокой долей работающих инвалидов, которая составляет более 28%, в то время как в целом по России данный показатель на уровне 25%. В регионе проживает более 111 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них работают 32 тыс. человек», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минтруда РТ, по итогам года в топ-5 самых высокооплачиваемых профессий Татарстана вошли спортсмены-инструкторы, директора и упаковщики.

По данным Минтруда РТ, по итогам года в топ-5 самых высокооплачиваемых профессий Татарстана вошли спортсмены-инструкторы, директора и упаковщики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В настоящее время высокий уровень оплаты труда составляет у спортсмена-инструктора (100 тыс. рублей), директора (87 тыс. рублей), упаковщика (91 тыс. рублей), машиниста трубоукладчика (90 тыс. рублей), монтажника оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности (82 тыс. рублей)», – сообщили в ведомстве.

Работодатели предлагают изолировщику труб зарплату в размере 79 тыс. рублей в месяц, электросварщику, кузнецу, изолировщику и монтажнику – 67 тыс. рублей в месяц. На начало декабря работодателями республики заявлены около 61 тыс. вакантных мест, в том числе более 42 тыс. или 69 % –для представителей рабочих профессий.

На сегодня в республике наиболее востребованы водители, монтажники, электрогазосварщики, кондукторы, повара, газосварщики, военнослужащие, инженеры, врачи, охранники, младшие воспитатели, уборщики, грузчики.

«Сохранится спрос на рабочих и ИТ-специалистов»

Один из явных трендов, который наблюдался в регионе в 2021 году, – снижение уровня профессиональной конкуренции. При комфортных для рынка труда показателях в 5-6 активных резюме на вакансию, к концу года в регионе приходилось всего 3-4 резюме на одно предложение. Антирекорд в минувшем году был установлен в июне. Тогда на одну вакансию приходилось всего 3,3 резюме. На протяжении всего года средний уровень конкуренции в Татарстане не превышал 5 резюме на предложение, что характерно для нехватки кадров.

«Кадровый голод работодатели могли ощущать в ИТ, медико-фармацевтической сфере, профобласти «рабочий персонал», а также в сфере продаж, строительства, недвижимости и производства» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Наиболее острый кадровый голод работодатели могли ощущать в ИТ, медико-фармацевтической сфере, профобласти «рабочий персонал», а также в сфере продаж, строительства, недвижимости и производства – здесь на одну вакансию к концу года приходится одно резюме и менее. Умеренный уровень профконкуренции в регионе наблюдается лишь среди топ-менеджеров и начинающих специалистов – в среднем 5 резюме на предложение», - сообщил в пресс-службе hh.ru.

По данным ресурса, наиболее высокий спрос со стороны работодателей Татарстана на протяжении нескольких лет сохраняется на специалистов сферы продаж (продавцов-кассиров, менеджеров по работе с клиентами), рабочий персонал (слесарей, комплектовщиков, наладчиков, грузчиков, разнорабочих), ИТ-специалистов, специалистов производственной, строительной и транспортно-логистической сфер, а также на административный персонал. Ожидаемо, что спрос на данных специалистов сохранится и в 2022 году.

Аналитики сервиса отмечают, что структура самых высокооплачиваемых отраслей за год в нашем регионе почти не изменилась: в лидерах по-прежнему ИТ и строительство. Они же показали и самые высокие темпы прироста – от 10% до 14%. Выше рынка на 8% выросли зарплаты в финансовом секторе, производстве товаров народного потребления (не пищевых), а также в автомобильном бизнесе. Отрасль HoReCa (общепит и гостиничное хозяйство) все еще испытывает на себе давление пандемии, зарплаты в ней за год почти не изменились.

«В 2021 году рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9% в зависимости от должностного уровня. Дефицит кадров пока не спровоцировал массовую «зарплатную гонку» среди работодателей, поскольку прирост зарплат сотрудникам и зарплатных предложений в вакансиях едва покрывает темпы инфляции», – отметила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru, руководитель проекта «Банк данных зарплат» Наталья Данина.

«В 2021 году рост совокупного дохода российских работников составил от 5,1% до 6,9% в зависимости от должностного уровня» Фото: © Егор Никитин / ИА «Татар-информ»

По данным аналитика, 15,4% компаний нашего региона собираются обсуждать вопросы изменения зарплаты сотрудников в апреле 2022 года, 19,2% - в январе, 3,8% - в марте, 7,7% - в июле. Что касается размера пересмотра зарплат, то в среднем работодатели Татарстана пока что планируют их увеличение на 5%.

«Персонал со строек и общепита мигрирует в курьеры»

В топ-5 сфер с наибольшим годовым приростом спроса на персонал в Татарстане вошли «курьерская служба», «транспорт, логистика, склад», «информационные технологии», «строительство, проектирование, недвижимость» и «продажи, закупки». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе SuperJob.ru.

Развитие электронной коммерции привело к увеличению спроса на курьеров, водителей, складской персонал, диспетчеров и логистов. Число вакансий, доступных для IT-специалистов из Татарстана, выросло отчасти благодаря распространению удаленки. В строительстве по-прежнему ощутима нехватка рабочих, отрасли приходится конкурировать за персонал со службами доставок и логистическими компаниями. Вакансий для персонала в ритейле стало больше, и основной прирост обеспечил продуктовый сегмент.

В строительстве по-прежнему ощутима нехватка рабочих, отрасли приходится конкурировать за персонал со службами доставок и логистическими компаниями Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В топ-5 наиболее востребованных позиций декабря на рынке труда по региону вошли продавецы-кассиры, водители, менеджеры по продажам, квалифицированные и складские рабочие. Аналитики сервиса отметили четыре главные тенденции 2021 года, которые сохранятся в новом году.

«Начавшийся процесс возвращения в Россию трудовых мигрантов из стран СНГ не решил проблему нехватки персонала в строительстве и эксплуатации. Отрасль продолжает конкурировать за линейный персонал. И отечественные, и зарубежные рабочие кадры стремятся зарабатывать достойные деньги, иметь понятную систему мотивации, работать в условиях, не связанных с риском для жизни. Строительству предстоит продолжить разбираться с годами копившимися проблемами, привлекая новые технологии автоматизации труда, создавая безопасные и привлекательные рабочие места», - сообщили в пресс-службе SuperJob.ru.

По данным аналитиков, в 2021 году вакансий для персонала в ритейле стало больше, основной прирост обеспечил продуктовый сегмент. Персонал продемонстрировал высокую степень адаптивности к распространению онлайн-торговли: продавцы и кассиры переквалифицировались в сборщиков заказов. Развитие электронной коммерции повысило спрос на менеджеров по продажам и специалистов по закупкам. Call-центры массово набирают персонал, в том числе на удаленку.

«В службах доставки к началу 2022 года отмечается высокий спрос на курьеров. Сервисы доставки массово нанимают персонал, однако и текучесть кадров тут высокая. Эксперты все чаще говорят о бесперспективности подобной работы для карьерного и профессионального роста, однако конкурентные зарплаты продолжают способствовать миграции персонала со строек и промплощадок, из ритейла и общепита в курьеры», - отметили в пресс-службе.

Рынок труда в логистической отрасли также растет благодаря развитию электронной коммерции и сервисов доставок Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Рынок труда в логистической отрасли также растет благодаря развитию электронной коммерции и сервисов доставок. Зарплатные предложения здесь выросли. Работодатели повышают оклады, стремясь снизить высокую текучесть, поскольку персонал мигрирует между логистическими компаниями-конкурентами. Аналитики считают, что в 2022 году работодатели продолжат совершенствовать процессы привлечения и удержания кадров, спрос на линейный персонал сохранится на высоком уровне.