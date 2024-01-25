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«Зарплаты 45-110 тыс. рублей»: в Казани прошла ярмарка вакансий для участников СВО
Ярмарка вакансий для трудоустройства участников СВО и членов их семей прошла сегодня в Центре занятости населения по Московскому и Кировскому районам Казани. Свои вакансии предлагали 15 работодателей города, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, посетившая ярмарку.
«Сейчас идет активное возвращение ребят и встает вопрос трудоустройства. Конечно, за теми, кто ушел в зону СВО, сохранились рабочие места, но среди них есть и те, кто не был трудоустроен, кто приобрел какие-то новые компетенции или же хочет сменить место работы», – сказала Зарипова.
Она подчеркнула, что такие ярмарки вакансий проходят не только для участников СВО, но и для их семей. В качестве примера она привела жен бойцов, которые находились в декрете и после выхода из него которым нужно было найти работу.
Зарипова отметила, что помощь заключается не только в поиске новой работы, но и в проведении профориентационных тестов, а также в прохождении обучения после выявления имеющихся навыков и пожеланий.
В целом по республике за прошлый год обратилось 56 человек, из которых 25 трудоустроены. Еще 9 человек проходят обучение, а остальные находятся либо в поиске работы, либо на стадии оформления документов.
«Разброс по уровню оплаты от 45 до 110 тыс. рублей. Кроме того, работодатели предлагают не только место работы, но и соревнуются по социальным гарантиям, которые идет в дополнение к зарплате», – рассказала министр.
Среди них Зарипова выделила бесплатное жилье, компенсацию ставки по ипотеке, некоторые возмещают транспортные расходы, если работник живет за пределами Казани. Помимо этого, есть варианты с дополнительным медицинским обслуживанием, предоставлением санаторно-курортного отдыха.
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