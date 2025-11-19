Зарплаты курьеров в Казани вырастут на 30-35% ближе к концу года – HR-эксперт

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зарплаты курьеров в Казани в преддверии Нового года могут вырасти на 30-35% на фоне роста спроса на услуги доставки. Об этом «Татар-информу» сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.

«Рост зарплат у курьеров в предновогодний период обычно составляет 30-35%. В исключительных случаях зарплаты вырастают в два раза», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всплеск спроса на курьерские услуги произойдет после 15 декабря.

«Причем есть компании, которые в предновогодний период будут готовы нанимать курьеров практически за любые деньги, например, сфера доставки люксовых товаров, украшений, банковская отрасль, доставка банковских карт, медицинская отрасль, ресторанный бизнес», – подчеркнул Мурадян.

Ранее сообщалось, что в Казани курьеры в среднем зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц. По словам Мурадяна, в среднем курьерам в городе платят 360-400 рублей в час. Если компании оплачивают только конкретный выполненный заказ, то ставки варьируются от 85 до 270 рублей за одну посылку. Иногда ставка доходит до 450 рублей за заказ, если курьеру приходится работать в тяжелых погодных условиях.