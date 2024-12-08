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Зарплаты бюджетников в России вырастут на 13,2% с 1 января
С начала 2025 года заработные платы работников бюджетной сферы в России проиндексируют на 13,2%. Речь идет о социальных работниках, врачах, учителях, работниках культуры и ряде других категорий госслужащих. Об этом со ссылкой на члена Комитета Государственной Думы по социальной политике Светлану Бессараб сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что увеличение заработных плат бюджетников учтено в принятом бюджете. Помимо уже названных специалистов, оплату труда поднимут сотрудникам Роспотребнадзора, Росстандарта, работникам лесхозов, специалистам МЧС.
Также депутат напомнила, что эти изменения не коснутся судей, сенаторов и депутатов.
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