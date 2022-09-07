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Ру Тат
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Общество
7 сентября 2022  08:18
Наталья Рыбакова

Зарплаты архитекторов в Казани за год выросли до 180 тыс. рублей

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Архитекторы в сфере промышленного строительства зарабатывают в Казани до 180 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Средние рыночные зарплатные предложения в строительной отрасли за год выросли на 14%. Архитекторы в сфере промышленного строительства могут претендовать на доход до 300 тыс. рублей в Москве, 250 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 180 тыс. рублей в Казани», — отмечают аналитики сервиса.

Претендентам на высокий уровень дохода нужно иметь опыт разработки архитектурной части проектов по возведению крупных промышленных объектов от пяти лет. Средняя зарплата такого специалиста в столице Татарстана составляет при этом 73 тыс. рублей.

Чаще всего соискателями на такую должность в Казани становятся женщины в возрасте 34 лет с высшим образованием. На последнем месте работы они трудились в среднем четыре года. Половина специалистов на момент размещения резюме не имеет работы, треть из них готова к переезду.

 

#SuperJob.ru #уровень зарплат
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