Зарплаты архитекторов в Казани за год выросли до 180 тыс. рублей

Архитекторы в сфере промышленного строительства зарабатывают в Казани до 180 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Средние рыночные зарплатные предложения в строительной отрасли за год выросли на 14%. Архитекторы в сфере промышленного строительства могут претендовать на доход до 300 тыс. рублей в Москве, 250 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, 180 тыс. рублей в Казани», — отмечают аналитики сервиса.

Претендентам на высокий уровень дохода нужно иметь опыт разработки архитектурной части проектов по возведению крупных промышленных объектов от пяти лет. Средняя зарплата такого специалиста в столице Татарстана составляет при этом 73 тыс. рублей.

Чаще всего соискателями на такую должность в Казани становятся женщины в возрасте 34 лет с высшим образованием. На последнем месте работы они трудились в среднем четыре года. Половина специалистов на момент размещения резюме не имеет работы, треть из них готова к переезду.