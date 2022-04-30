Зарплаты агрономов в Татарстане могут превышать 80 тысяч рублей

Низкие зарплаты в агропромышленном комплексе являются одной из ключевых проблем привлечения кадров. Но стимулирующие выплаты позволяют агрономам получать более 80 тысяч рублей, рассказал заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, такими доходами могут похвастаться, например, сотрудники агрофирмы «Колос» Тетюшского района.

В ООО «Цильна»Дрожжановского района зарплата зоотехника привязана к плановым показателям по производству молока, сохранности молодняка, заготовки кормов.

Компания «Август Агро», не только активно привлекает на практику студентов, многие из которых потом остаются работать, но и готовится построить коттеджный поселок для сотрудников. Аналогично действует и в АПК «Продпрограмма».

Кроме того, для притока специалистов на село действуют государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» и льготная сельская ипотека, по которой можно взять кредит на строительство или покупку дома под 3% годовых.