«Зарплаты 45-110 тыс. рублей»: какую работу предлагают вернувшимся участникам СВО

Ярмарка вакансий для трудоустройства участников СВО и членов их семей прошла сегодня в Центре занятости населения Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Разброс по уровню оплаты от 45 до 110 тыс. рублей»

«Сейчас идет активное возвращение ребят (участников СВО, – прим. Т-и) домой и встает вопрос трудоустройства. Конечно, за теми, кто ушел в зону СВО, сохранились рабочие места, но среди них есть и те, кто не был трудоустроен, кто приобрел какие-то новые компетенции или же хочет сменить место работы», – заявила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, посетившая ярмарку.

Она подчеркнула, что такие ярмарки вакансий проходят не только для участников СВО, но и для их семей. В качестве примера она привела жен бойцов, которые находились в декрете и после выхода из него им нужно найти работу.

Зарипова отметила, что помощь заключается не только в поиске новой работы – с соискателями проводят профориентационные тесты и по их результатам дают возможность пройти профильное обучение.

Эльмира Зарипова подчеркнула, что такие ярмарки вакансий проходят не только для участников СВО, но и для их семей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В целом в республике за прошлый год обратилось 56 человек – участники СВО и члены их семей. Из них 25 трудоустроены. Еще 9 человек проходят обучение, а остальные находятся либо в поиске работы, либо на стадии оформления документов.

«Только на эту ярмарку заявилось 15 работодателей. Разброс по уровню зарплаты – от 45 до 110 тыс. рублей. Кроме того, работодатели предлагают не только место работы, но и соревнуются в предоставлении социальных гарантий, которые идут в дополнение к зарплате», – отметила министр.

Среди них Зарипова выделила: бесплатное жилье, компенсацию ставки по ипотеке, некоторые возмещают транспортные расходы, если работник живет за пределами Казани. Помимо этого, есть варианты с дополнительным медицинским обслуживанием, санаторно-курортным отдыхом. «В целом мы видим, что рынок труда – это рынок соискателя», – заключила Зарипова.

Помощь заключается не только в поиске новой работы – с соискателями проводят профориентационные тесты и по их результатам дают возможность пройти профильное обучение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для участников СВО будут создаваться максимально благоприятные условия»

Представителем одного из работодателей, предлагающего работу, стал бывший участник СВО Эмиль Мазгутов с позывным Москит. Он представлял «Восточно-Европейскую компанию», которая занимается дренажными работами.

По его словам, заработная плата на предлагаемой должности составляет от 100 тыс. рублей и не требует специальных навыков. «В основном – копать», – сказал Мазгутов.

В республике за прошлый год обратилось 56 человек – участники СВО и члены их семей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мазгутов подчеркнул, что владельцем компании является дочь одного из добровольцев и для участников СВО будут создаваться максимально благоприятные условия.

«Просто хотел найти работу по физическим возможностям»

Одним из первых посетителей ярмарки стал Радик Халимдаров с позывным Адвокат, воевавший на херсонском направлении и получивший ранение. До участия в СВО он обучал детей физической культуре и спорту. Продолжать работать в школе он не стал потому, что сейчас середина учебного года и штаты уже набраны, но рассматривает вариант вернуться со следующего года.

Одним из первых посетителей ярмарки стал Радик Халимдаров с позывным Адвокат, воевавший на херсонском направлении и получивший ранение Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он рассказал, что недавно прошел обучение на педагога военной подготовки для работы с молодежью. «Сейчас как раз в учебных заведениях есть такая направленность НВП – начальная военная подготовка. Вот как раз я закончил обучение на это направление», – поделился Халимдаров.

Что касается пожеланий по зарплате и месту работы, он сказал, что по поводу размера оплаты даже не спрашивал – просто хотел найти работу по физическим возможностям.

Арт-терапия и обучение новым специальностям

Руководитель службы занятости Казани Тимур Муллин отметил, что те участники СВО, которые ранее обращались в центр занятости, успешно прошли обучение и были трудоустроены по выбранным специальностям. В пример он привел участника СВО, который в прошлом году прошел обучение на оператора станка с ЧПУ и сейчас работает по этой специальности на Казанском оптико-механическом заводе (КОМЗ).

«Только на эту ярмарку заявилось 15 работодателей. Разброс по уровню зарплаты – от 45 до 110 тыс. рублей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы, как орган социальной защиты, трепетно относимся к каждому участнику СВО и своей работой хотим показать, что в мирную жизнь можно вернуться, что труд является хорошим инструментом для преодоления барьеров, возникающих у них в жизни после возвращения», – сказал глава службы занятости.

Муллин отметил, что на ярмарке были представлены разнообразные вакансии предприятий ОПК, общепита и крупных промышленных предприятий.

Он также рассказал, что недавно в работе центра занятости появилась арт-терапия, сеанс которой проходил во время ярмарки. Главный акцент в этом новшестве сделан на том, чтобы человек изобразил свои переживания на листе бумаги.

«Мы, как орган социальной защиты, трепетно относимся к каждому участнику СВО» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За прошлый год в Центр занятости Казани обратились 19 участников СВО

В прошлом году за помощью с поиском подходящей работы в Центр занятости Казани обратились 19 человек из числа участников СВО и их семей, 14 из них получили консультации по профориентации, двое – по социальной поддержке, еще двое – психологической помощи, один обратился за содействием в предпринимательской деятельности, троих направили на профессиональное обучение.

Например, один из членов семьи участника СВО, обратившись за поддержкой, получил субсидию почти в 150 тыс. рублей, на которые смог открыть свой бизнес.

Всего в прошлом году в Казани были трудоустроены четыре человека из числа участников СВО по специальностям: инженер, администратор, слесарь МСР и оператор станков с ЧПУ.