Зарплату татарстанским пожарным и диспетчерам повысят на 12 тысяч рублей

На 12 тысяч рублей вырастет зарплата пожарных и диспетчеров в Татарстане. Таким образом, их зарплаты увеличатся до 32 тысяч рублей. Об этом на совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.



«В целом из средств бюджета Татарстана на эти цели выделено 206 миллионов рублей. От лица всех пожарных и спасателей хочу выразить слова благодарности за поддержку нашего коллектива», – обратился к руководству республики Хабибуллин.



Он добавил, что зарплата вырастет и у спасателей. В этом году им сделают прибавку к зарплате порядка пяти тысяч рублей.