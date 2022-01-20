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Происшествия
20 января 2022  11:31
Елена Саляхова

Зарплату татарстанским пожарным и диспетчерам повысят на 12 тысяч рублей

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На 12 тысяч рублей вырастет зарплата пожарных и диспетчеров в Татарстане. Таким образом, их зарплаты увеличатся до 32 тысяч рублей. Об этом на совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.

«В целом из средств бюджета Татарстана на эти цели выделено 206 миллионов рублей. От лица всех пожарных и спасателей хочу выразить слова благодарности за поддержку нашего коллектива», – обратился к руководству республики Хабибуллин.

Он добавил, что зарплата вырастет и у спасателей. В этом году им сделают прибавку к зарплате порядка пяти тысяч рублей.

#рафис хабибуллин #зарплата бюджетников
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