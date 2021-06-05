Исследование: зарплатный максимум для диспетчера в Казани составляет 35 тыс. рублей

Наиболее востребованы на рынке труда диспетчеры со стажем работы от одного года, навыками работы в «1С» и ERP-системах. Таковы данные исследования, проведенного SuperJob.

«Конкурентным преимуществом является опыт работы с большим автопарком. Зарплатный максимум для диспетчера в Москве составляет 60 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 50 тыс. рублей, во Владивостоке — 47 тыс. рублей, а в Казани – 35 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В должностные обязанности диспетчера входят обработка и распределение заявок на доставку, контроль выполнения доставок, координация работы водителей и курьеров, составление сопроводительной документации и ведение отчетности. Работодатели указали, что соискатели должны быть уверенными пользователями ПК, иметь развитые коммуникативные навыки, грамотную устную и письменную речь, разбираться в сопроводительной документации и знать правила перевозок грузов автомобильным транспортом.

