Зарплатные ожидания топ-менеджеров и деятелей науки в РТ выросли более чем на треть

По итогам января 2025 года ожидаемая зарплата на рынке труда Татарстана выросла в целом ряде отраслей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru в Поволжье.

Наибольший рост зарплатных ожиданий за год эксперты отмечают в сфере высшего и среднего менеджмента – на 38%, до 150 тыс. рублей. Практически на столько же (37%) вырос ожидаемый доход в сфере науки и образования. Зарплатные ожидания специалистов этих профессий составляют в среднем 68,4 тыс. рублей.

На треть увеличились ожидания в области продаж и обслуживания клиентов, а также юриспруденции – до 80 тыс. рублей. В розничной торговле они выросли до 59,9 тысяч.

Наименьший рост ожидаемых зарплат за год зафиксирован у специалистов в сфере безопасности – на 17%, до 70 тыс. рублей.

«При этом в абсолютных значениях наименьший ожидаемый уровень дохода наблюдается в рознице. А вот наибольшие ожидания, помимо «Высшего и среднего менеджмента», наблюдаются у специалистов в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» – 131,7 тыс. рублей (+32% к янв. 2023)», – отметили в пресс-службе hh.ru в Поволжье.