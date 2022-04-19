Зарплатные ожидания работников фитнес-клубов РТ за год выросли, а доходы - упали

Количество вакансий на должности работников спортклубов в Татарстане в марте выросло на 63% процента по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«За год уровень предлагаемой зарплаты на рынке по России снизился на 10%, с 53,6 тыс. рублей до 48,2 тыс. рублей. А ожидания кандидатов в среднем по стране, напротив, выросли. В марте 2022 года соискатели рассчитывают на оклад 59,6 тыс. рублей в месяц. В прошлом году этот показатель был 50,5 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

Таким образом, разрыв между ожиданием кандидатов и реальной зарплатой составляет более 10 тыс. рублей. В Татарстане среднее зарплатное предложение в данной сфере в марте 2022 года составило 41,3 тыс. рублей, что ниже прошлогодних показателей на 8%. При этом зарплатные ожидания соискателей выросли на 16% - с 36,4 тыс. рублей в марте 2021 года до 42,1 тыс. рублей в марте 2022 года.

Лидером по уровню предлагаемой зарплаты в России для сотрудников фитнес-клубов в марте 2022 года стала Магаданская область, где кандидаты могут рассчитывать на 86,2 тыс. рублей. Минимальный уровень оплаты труда предлагают работодатели Курганской области — 20 тыс. рублей.