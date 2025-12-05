Медианная зарплата юристов в Татарстане составляет 73 тыс. рублей в 2025 году – эксперт

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году медианная зарплата юристов в Татарстане составила 73 693 рубля. За последний месяц доход таких специалистов увеличился на 4,1%, сообщила «Татар-информу» HR-эксперт Зулия Лоикова.

«В Казани в сфере, например, арендного бизнеса юристам предлагают зарплату на уровне 100 тыс. рублей, если речь идет о работе юристом в банковских структурах, то зарплата составляет около 80 тыс. рублей», – сказала она.

При этом помощники юристов зарабатывают в республике от 30 до 40 тыс. рублей.

Лоикова также отметила, что по итогам 2024 года средняя зарплата юристов в Татарстане составила 60,4 тыс. рублей. Иными словами, за год зарплатные предложения для таких специалистов увеличились на 22%.