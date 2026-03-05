news_header_top
Общество 5 марта 2026 15:55

Зарплата в медиаотрасли в 2025 выросла на 20%, но все равно остается ниже средней по РТ

Заработная плата в медиаотрасли Татарстана в 2025 году выросла на 20% и составила порядка 65 тыс. рублей, что ниже средней зарплаты по республике, которая составляет 86 тыс. рублей. Об этом на расширенном заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«Средняя заработная плата по отрасли в 2025 году составила 65 764 рубля с учетом НДФЛ. По сравнению с 2024 годом, 52 096 рублей, наблюдается рост на 20%. В то же время это значительно меньше средней зарплаты по республике, которая составляет 86 тыс. рублей», – заявил он.

Продолжает сокращаться и количество сотрудников в отрасли. С 2014 года оно сократилось более чем на 30%. При этом средний возраст работников составляет 44 года, добавил Салимгараев.

