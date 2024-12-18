Зарплата в 90 тысяч и рекордно низкая безработица: что ждет Казань в ближайшую трехлетку

Прогноз развития столицы Татарстана до 2027 году рассмотрели сегодня на сессии Казгордумы. Валовой территориальный продукт, как ожидается, вырастет до 2 трлн рублей, бюджетные расходы – почти на 5 млрд рублей. За счет чего будет развиваться экономика – в материале «Татар-информа».





В Казани сегодня прошло последнее в этом году заседание городской Думы

Фото: kzn.ru

Объем ВТП Казани по итогам года превысит 1,6 трлн рублей

В Казани сегодня прошло последнее в этом году заседание городской Думы. Депутаты подвели итоги 2024 года, обсудили вопросы социально-экономического развития столицы Татарстана на ближайшую «трехлетку» и распределили бюджет на будущий год.

По данным замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, объем валового территориального продукта (ВТП) в Казани ожидается в районе 1,6 трлн рублей. К 2027 году показатель может увеличиться до 2 трлн рублей.

«Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников. Важнейшим фактором выполнения прогнозных показателей является обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий», – сказал замруководителя исполкома.

Промпроизводство в этом году, как ожидается, вырастет на 2,5%. Далее рост запланирован такими же темпами.

Ильдар Шакиров: «Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников» Фото: kzn.ru

«Казань сохранит статус города, привлекательного для инвестиций»

Объем инвестиционных вложений по итогам года ожидается в пределах 389 млрд рублей – это 2,3% плюсом к уровню прошлого года. В будущем Казань сохранит свой статус привлекательного для инвестиций города, заявил Ильдар Шакиров.

«Для достижения запланированных темпов пристальное внимание будет уделено формированию благоприятного инвестиционного климата, активизации работы по созданию и поддержке инновационных и промышленных площадок, предложений для инвесторов и инвестиционных лотов», – отметил он.

В 2025-2027 годах рост инвестиций в основной капитал составит в среднем 3% в год. Основным драйвером должна быть частная предпринимательская инициатива. Так, несмотря на санкционное давление, в Казани продолжают работать многие иностранные компании. Девелоперы строят новые жилые комплексы. Местные предприниматели развивают свои инфраструктурные проекты.

В числе крупнейших Шакиров назвал строящийся индустриальный парк «Северные ворота». Там создадут порядка тысячи новых рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – свыше 200 миллиардов рублей.

«Важную роль для обеспечения прогноза социально-экономического развития Казани отводится малому и среднему предпринимательству. Сегодня на данный сектор приходится порядка 42,5% производимого в городе ВТП, и вклад его в экономику города с каждым годом становится все более весомым. В малом и среднем бизнесе занята треть всего работающего населения города, от МСП [городская казна] получает почти половину налогов», – заметил Шакиров.

Размер заработной платы в Казани итогам 2024 года предположительно превысит 73 тысячи рублей Фото: © «Татар-информ»

Средний размер зарплаты казанцев к 2027 году составит 90 тыс. рублей

Размер заработной платы в Казани итогам 2024 года предположительно превысит 73 тысячи рублей. Рост в сравнении с прошлым годом составит 15%. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году зарплата в городе достигнет почти 90 тысяч рублей.

Прогнозируется, что фонд оплаты труда в 2024 году составит 446,8 млрд с ростом в 15,8% по отношению к уровню прошлого года. В 2027 году этот показатель может достичь 560 млрд по полному кругу предприятий.

Численность безработных граждан в городе с начала года снизилась с 1765 человек до 1269. Уровень безработицы уменьшился до 0,2% и находится на рекордной низкой отметке. По оценке, до 2027 года он останется таким же.

Расходы бюджета Казани в 2025 году составят 50,1 млрд рублей

Расходы бюджета Казани в 2025 год будут равны доходам и составят 50,1 млрд рублей. Это на 8,5 млрд больше утвержденного бюджета на 2024 год, заявил начальник финуправления города Ирек Мухаметшин.

Ирек Мухаметшин рассказал, что 3,8 млрд рублей власти города потратят на общегосударственные вопросы, 1,7 млрд рублей – на ЖКХ и 2,5 млрд рублей предусмотрели на национальную экономику Фото: kzn.ru

Наибольшая часть расходов бюджет придется на социально-культурную сферу – 41,2 млрд рублей. Это на 6,8 млрд больше, чем в прошлом году. Среди основных причин увеличения этой статьи расходов – рост заработной платы, изменение контингента в школах, введение новой сети учреждений. Из этой суммы основную часть потратят на образование – 34,8 млрд. На социальную политику направят 2,1 млрд, на культуру – 1,9 млрд, на физкультуру и спорт – 1,8 млрд. Меньше всего выделят на молодежную политику – 504,6 млн.

Мухаметшин также рассказал, что 3,8 млрд рублей власти города потратят на общегосударственные вопросы, 1,7 млрд рублей – на ЖКХ и 2,5 млрд рублей предусмотрели на национальную экономику. Помимо этого, в бюджете заложили средства на национальную безопасность (328,5 млн рублей), природоохранные мероприятия (73,7 млн рублей) и отрицательный трансферт (66,7 млн рублей).

В 2026 году доходы городского бюджета прогнозируют увеличить до 51,7 млрд, а в 2027-м – до 54,8 млрд.

Сколько потратят на поддержку семей бойцов СВО и антитеррор

В 2025 году на дополнительные расходы из бюджета Казани выделят 130 миллионов рублей. Эти деньги в том числе будут направлены на поддержку семей бойцов СВО, уточнил Ирек Мухаметшин, отвечая на вопросы депутатов.

«У нас в этом году дополнительные расходы порядка 110 миллионов. Это в основном питание, организация двухразового питания для данной категории в школах, бесплатное посещение детских садов и бесплатный проезд на общественном транспорте. На следующий год, с учетом индексации расходов, сумма составит порядка 130 миллионов. Здесь проблем, думаю, не будет», – заключил он.

Еще одна важная статья расходов – это антитеррористическая защита объектов социальной сферы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна важная статья расходов – это антитеррористическая защита объектов социальной сферы. На нее в Казани в будущем году планируют направить порядка 700 млн рублей.

«Охрана учреждений образования 1-3-й категории – там небольшая индексация у нас согласована, порядка 8%. На следующий год на охрану частными охранными предприятиями заложено около 450 млн рублей. На обслуживание технических систем безопасности – это СКУДы, система оповещения пожарной безопасности, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, заложено порядка 250 млн», – уточнил Мухаметшин.

Дополнительно на охрану объектов 4-й категории из бюджета выделят порядка 50 млн рублей.

«Внедрение цифровых решений – это важный тренд»

Обсудили на сессии также цифровую трансформацию Казани. На сегодня в исполкоме уже реализуют 68 проектов по цифровизации, рассказал замруководителя ведомства Радик Шафигуллин.

Радик Шафигуллин: «Мы понимаем, что эффективность работы всех отраслей городского хозяйства напрямую связана с объемом внедрения цифровых решений» Фото: kzn.ru

В первом квартале 2025 года в городе планируют внедрить платформу «Моя Казань». Это экосистема цифровых сервисов для жителей и гостей города, где будут размещаться новости, анонсы мероприятий и уведомления о приостановке предоставления коммунальных услуг. На стадии тестирования сейчас находится единый городской кол-центр – система подключена в шести структурных подразделениях исполкома.

В разработке единая система обработки обращений и сообщений граждан, которая позволит объединить разные источники поступления заявок в одном приложении для муниципального служащего. К ней уже подключили ИИ, который умеет выявлять похожие инциденты и одного заявителя. Проект поможет ускорить подготовку ответов жителям и улучшить качество работы сотрудников. Сервис будет работать в тандеме с кол-центром. Также в Казани в скором времени планируют завершить создание цифрового двойника города.

«Мы понимаем, что эффективность работы всех отраслей городского хозяйства напрямую связана с объемом внедрения цифровых решений. Это важный тренд, который значительно влияет на качество жизни. Современные казанцы ждут мгновенной реакции на свои запросы, сокращение времени взаимодействия с городскими службами. С помощью цифровых технологий жители стали активными участниками процесса управления. Это требует от нас быстрой адаптации к новым условиям. Цифровая трансформация – не наша прихоть, а стратегическая необходимость», – прокомментировал мэр Ильсур Метшин.