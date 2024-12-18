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Зарплата в 90 тысяч и рекордно низкая безработица: что ждет Казань в ближайшую трехлетку
Промпроизводство в Казани в 2025-2027 годах будет расти на 2,5%
Прогноз развития столицы Татарстана до 2027 году рассмотрели сегодня на сессии Казгордумы. Валовой территориальный продукт, как ожидается, вырастет до 2 трлн рублей, бюджетные расходы – почти на 5 млрд рублей. За счет чего будет развиваться экономика – в материале «Татар-информа».
Объем ВТП Казани по итогам года превысит 1,6 трлн рублей
В Казани сегодня прошло последнее в этом году заседание городской Думы. Депутаты подвели итоги 2024 года, обсудили вопросы социально-экономического развития столицы Татарстана на ближайшую «трехлетку» и распределили бюджет на будущий год.
По данным замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, объем валового территориального продукта (ВТП) в Казани ожидается в районе 1,6 трлн рублей. К 2027 году показатель может увеличиться до 2 трлн рублей.
«Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников. Важнейшим фактором выполнения прогнозных показателей является обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий», – сказал замруководителя исполкома.
Промпроизводство в этом году, как ожидается, вырастет на 2,5%. Далее рост запланирован такими же темпами.
«Казань сохранит статус города, привлекательного для инвестиций»
Объем инвестиционных вложений по итогам года ожидается в пределах 389 млрд рублей – это 2,3% плюсом к уровню прошлого года. В будущем Казань сохранит свой статус привлекательного для инвестиций города, заявил Ильдар Шакиров.
«Для достижения запланированных темпов пристальное внимание будет уделено формированию благоприятного инвестиционного климата, активизации работы по созданию и поддержке инновационных и промышленных площадок, предложений для инвесторов и инвестиционных лотов», – отметил он.
В 2025-2027 годах рост инвестиций в основной капитал составит в среднем 3% в год. Основным драйвером должна быть частная предпринимательская инициатива. Так, несмотря на санкционное давление, в Казани продолжают работать многие иностранные компании. Девелоперы строят новые жилые комплексы. Местные предприниматели развивают свои инфраструктурные проекты.
В числе крупнейших Шакиров назвал строящийся индустриальный парк «Северные ворота». Там создадут порядка тысячи новых рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – свыше 200 миллиардов рублей.
«Важную роль для обеспечения прогноза социально-экономического развития Казани отводится малому и среднему предпринимательству. Сегодня на данный сектор приходится порядка 42,5% производимого в городе ВТП, и вклад его в экономику города с каждым годом становится все более весомым. В малом и среднем бизнесе занята треть всего работающего населения города, от МСП [городская казна] получает почти половину налогов», – заметил Шакиров.
Средний размер зарплаты казанцев к 2027 году составит 90 тыс. рублей
Размер заработной платы в Казани итогам 2024 года предположительно превысит 73 тысячи рублей. Рост в сравнении с прошлым годом составит 15%. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году зарплата в городе достигнет почти 90 тысяч рублей.
Прогнозируется, что фонд оплаты труда в 2024 году составит 446,8 млрд с ростом в 15,8% по отношению к уровню прошлого года. В 2027 году этот показатель может достичь 560 млрд по полному кругу предприятий.
Численность безработных граждан в городе с начала года снизилась с 1765 человек до 1269. Уровень безработицы уменьшился до 0,2% и находится на рекордной низкой отметке. По оценке, до 2027 года он останется таким же.
Расходы бюджета Казани в 2025 году составят 50,1 млрд рублей
Расходы бюджета Казани в 2025 год будут равны доходам и составят 50,1 млрд рублей. Это на 8,5 млрд больше утвержденного бюджета на 2024 год, заявил начальник финуправления города Ирек Мухаметшин.
Наибольшая часть расходов бюджет придется на социально-культурную сферу – 41,2 млрд рублей. Это на 6,8 млрд больше, чем в прошлом году. Среди основных причин увеличения этой статьи расходов – рост заработной платы, изменение контингента в школах, введение новой сети учреждений. Из этой суммы основную часть потратят на образование – 34,8 млрд. На социальную политику направят 2,1 млрд, на культуру – 1,9 млрд, на физкультуру и спорт – 1,8 млрд. Меньше всего выделят на молодежную политику – 504,6 млн.
Мухаметшин также рассказал, что 3,8 млрд рублей власти города потратят на общегосударственные вопросы, 1,7 млрд рублей – на ЖКХ и 2,5 млрд рублей предусмотрели на национальную экономику. Помимо этого, в бюджете заложили средства на национальную безопасность (328,5 млн рублей), природоохранные мероприятия (73,7 млн рублей) и отрицательный трансферт (66,7 млн рублей).
В 2026 году доходы городского бюджета прогнозируют увеличить до 51,7 млрд, а в 2027-м – до 54,8 млрд.
Сколько потратят на поддержку семей бойцов СВО и антитеррор
В 2025 году на дополнительные расходы из бюджета Казани выделят 130 миллионов рублей. Эти деньги в том числе будут направлены на поддержку семей бойцов СВО, уточнил Ирек Мухаметшин, отвечая на вопросы депутатов.
«У нас в этом году дополнительные расходы порядка 110 миллионов. Это в основном питание, организация двухразового питания для данной категории в школах, бесплатное посещение детских садов и бесплатный проезд на общественном транспорте. На следующий год, с учетом индексации расходов, сумма составит порядка 130 миллионов. Здесь проблем, думаю, не будет», – заключил он.
Еще одна важная статья расходов – это антитеррористическая защита объектов социальной сферы. На нее в Казани в будущем году планируют направить порядка 700 млн рублей.
«Охрана учреждений образования 1-3-й категории – там небольшая индексация у нас согласована, порядка 8%. На следующий год на охрану частными охранными предприятиями заложено около 450 млн рублей. На обслуживание технических систем безопасности – это СКУДы, система оповещения пожарной безопасности, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, заложено порядка 250 млн», – уточнил Мухаметшин.
Дополнительно на охрану объектов 4-й категории из бюджета выделят порядка 50 млн рублей.
«Внедрение цифровых решений – это важный тренд»
Обсудили на сессии также цифровую трансформацию Казани. На сегодня в исполкоме уже реализуют 68 проектов по цифровизации, рассказал замруководителя ведомства Радик Шафигуллин.
В первом квартале 2025 года в городе планируют внедрить платформу «Моя Казань». Это экосистема цифровых сервисов для жителей и гостей города, где будут размещаться новости, анонсы мероприятий и уведомления о приостановке предоставления коммунальных услуг. На стадии тестирования сейчас находится единый городской кол-центр – система подключена в шести структурных подразделениях исполкома.
В разработке единая система обработки обращений и сообщений граждан, которая позволит объединить разные источники поступления заявок в одном приложении для муниципального служащего. К ней уже подключили ИИ, который умеет выявлять похожие инциденты и одного заявителя. Проект поможет ускорить подготовку ответов жителям и улучшить качество работы сотрудников. Сервис будет работать в тандеме с кол-центром. Также в Казани в скором времени планируют завершить создание цифрового двойника города.
«Мы понимаем, что эффективность работы всех отраслей городского хозяйства напрямую связана с объемом внедрения цифровых решений. Это важный тренд, который значительно влияет на качество жизни. Современные казанцы ждут мгновенной реакции на свои запросы, сокращение времени взаимодействия с городскими службами. С помощью цифровых технологий жители стали активными участниками процесса управления. Это требует от нас быстрой адаптации к новым условиям. Цифровая трансформация – не наша прихоть, а стратегическая необходимость», – прокомментировал мэр Ильсур Метшин.
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