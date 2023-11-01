Зарплата участников СВО выросла до 210 тысяч рублей

Фото: © «Татар-информ»

Месячная зарплата участников специальной военной операции на Украине проиндексировали на 10,5% с 1 октября. Таким образом зарплата участников СВО составит от 210 тыс. рублей и выше. Об этом сообщила газета ВС РФ «Красная звезда».

«С 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5 процента, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц», – указано в газете. Кроме того, произведена индексация военных пенсий на 10,5 процента.

Всего в проекте бюджета на предстоящие три года общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 триллиона рублей.

Фото: © «Татар-информ»

Отметим, что в настоящее время установлен ряд дополнительных выплат по прибытии в зону боевых действий и выплаты за особые отличия в ходе проведения специальной военной операции.

Ежесуточно участникам спецоперации начисляется 4240 рублей, положена ежемесячная надбавка к денежному довольствию в размере двух окладов по воинской должности, выплаты за уничтожение военной техники, а также за каждые сутки при выполнении задач в районах непосредственного соприкосновения с противником – 8 тысяч рублей, единовременная выплата награжденным государственными наградами в размере пяти окладов по воинской должности и воинскому званию.

Отдельно Указом Президента РФ военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, установлена ежемесячная социальная выплата в размере 15 тысяч рублей. При этом дополнительно к денежному довольствию военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, установлена ежемесячная социальная выплата в размере 172 тысяч рублей занимающим воинские должности курсантов и 158 тысяч рублей военнослужащим, занимающим другие воинские должности.