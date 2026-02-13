Зарплата сварщиков в России может достигать 500 тысяч рублей — Минстрой

Востребованность сварщиков в строительной отрасли и высокие требования к их квалификации обеспечивают уровень зарплаты до 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС на Сибирском строительном форуме сообщила помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко.

Сварные конструкции применяются при возведении подавляющего большинства объектов — от жилых домов до промышленных сооружений и мостов, что делает профессию одной из ключевых и высокооплачиваемых, заявила Кузьменко.

Она также отметила, что в последние годы фиксируется рост интереса к архитектурным специальностям: в Новосибирске конкурс на соответствующие направления достигает 3–4 человек на место.

Кузьменко, курирующая программу популяризации строительных профессий «Я — строитель будущего», уточнила, что в 2025 году в рамках проекта состоялось около 150 мероприятий, участниками которых стали более 4,8 миллиона человек. Одна из инициатив — «Цифровое ГТО» для старшеклассников. Тестирование оценивает владение отечественным ПО для проектирования, 3D-моделирования и эксплуатации зданий. Успешное прохождение испытания даёт абитуриентам право на получение пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в профильные вузы.

Сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проходит в Новосибирске 10–12 февраля. Организаторами выступают правительство Новосибирской области, Российский Союз Строителей, ассоциации НОСТРОЙ, НОПРИЗ и АСОНО при поддержке Минстроя РФ. В деловой программе — более 40 отраслевых секций.