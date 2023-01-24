Зарплата строителей Татарстана в прошлом году выросла на треть

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Средняя заработная плата строителей в прошлом году составила почти 48 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

При этом, в жилищно-коммунальном хозяйстве зарплата выросла на 8% и составила 36,6 тыс. рублей.

«Наряду с этим, приходится констатировать незначительное сокращение численности работников строительной сферы и ЖКХ», – сказал Айзатуллин.

Так, количество рабочих в строительстве сократилось на 6,3% – до 81 тыс. человек, а в сфере ЖКХ численность уменьшилась на 2,3% – до 28,3 тыс. человек.

