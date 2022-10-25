Зарплата работников школьных столовых в Казани за год выросла на 13–27%

Заработная плата работников школьных столовых в Казани с начала 2022 года выросла от 13% до 27%. Самое большое повышение произошло у подсобных рабочих, зарплата которых на тот момент составляла менее 16 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«При этом если обратить внимание на абсолютные цифры, то зарплата заведующих производством составляет 27,9 тыс. рублей, повара — 23,1 тыс. рублей, а подсобного рабочего — менее 20 тыс. рублей», – посетовал докладчик.

По мнению Шакирова, учитывая среднюю зарплату по городу – более 56 тыс. рублей, – необходимо «стараться изыскивать возможности для ее как минимум ежегодной опережающей индексации». «Хотелось бы при формировании тарифов и стратегии развития школьного питания эти вопросы учитывать», – добавил он.

Замруководителя исполкома отметил, что укомплектованность школьных столовых работниками составляет около 60%. Менее трети столовых школ Казани укомплектовано кадрами более чем на 80%. «Это может где-то оказывать не самое лучшее влияние на процесс организации школьного питания», – убежден он.

В Казани за прошедшие четыре года численность школьников, которые питаются в столовых образовательных организаций, выросла со 127 тыс. до 151 тыс. человек. Ожидается, что к 2025 году количество учащихся в казанских школах достигнет 186 тыс., заключил докладчик.