«Зарплата – от 100 тыс. рублей»: в ОЭЗ «Алабуга» стартовал проект для членов студотрядов

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» дали старт Межрегионального сводного студенческого производственного отряда «Алабуга — Композит». На сегодняшний день на проекте работают 845 участников Российских студенческих отрядов из 28 регионов страны, в течение двух недель количество ребят будет увеличено до 1300, сообщает Минмол РТ.

«Третий год подряд приезжаю в Особую экономическую зону «Алабуга». Хочется вам сказать «спасибо» за то, что вы такие старательные, а также, за то, что вы создаете будущее нашей республики», - обратилась к участникам первый замминистра по делам молодёжи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Студенты работают на этапах шлифовки стыков, сборки каркасов изделия, обрезки остатков по контуру, нанесения смол, выполнение сушки элемента, выкладки и резки армирующих тканей. Проект является не только крупнейшим в стране, но и самым высокооплачиваемым – при графике работы 2/2 зарплата ребят составляет от 100 тыс. рублей в месяц.

«Я искренне рад приветствовать вас здесь, на территории Особой экономической зоны «Алабуга». Наша организация гордится каждым из вас, потому что эти летом вы выбрали самый важный путь, трудовой и путь саморазвития. Помните, что здесь 28 регионов и в каждом их них у вас может появится друг или подруга, вы можете стать частью большой семьи Российских студенческих отрядов, и это дорого стоит. Проект очень значимый для нас. Республика Татарстан является опорной площадкой по развитию студенческих производственных отрядов и лидером по реализации профессионального обучения по производственным специальностям. Что в прошлом году, что сейчас вы задаете новую планку для производственного направления нашего движения», - рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель правления Российских студотрядов Михаил Киселев.

Отмечается, что Татарстан - опорная площадка по развитию студенческих производственных отрядов и лидер по реализации профессионального обучения по производственным специальностям. В первом полугодии 2024 года в составе трудились 3112 студентов, 2634 из них - на предприятиях ОПК.

«Студенческие отряды Татарстана всегда приходили на помощь в работе на наиболее важных проектах республики – на строительстве объектов инфраструктуры, в организации крупнейших событий всероссийского и мирового масштаба. Сегодня одна из главных задач для страны – обеспечение безопасности и развитие оборонно-промышленного комплекса. Важно, чтобы молодые люди видели уровень развития промышленных предприятий, хотели вернуться туда после окончания обучения. А работодатель в свою очередь видел в них не обычных студентов, а полноценных молодых специалистов», - отметил директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев.

Помимо трудовой деятельности для участников проекта будет организована досуговая программа, включающая спортивные и культурно-творческие мероприятия и конкурсы. По итогам проекта лучший отряд по производственным показателям и комиссарской деятельности будет награжден знаменем.

«Работать на объектах такого масштаба – большая гордость и большая ответственность. Конечно, в первую очередь ребята приходят за заработком, но понимание стоящей перед нами задачи в масштабах страны мотивирует выполнять и перевыполнять план, стараться показать высокую подготовку к работе. В прошлом году мы стали лучшим отрядов по комиссарской деятельности, а сейчас уверенно настроены на главное знамя проекта», - рассказывает командир студенческого строительного отряда «Исида» из Казанского энергетического университета Карина Баранова. На проекте девушка работает второй год подряд.

Сотрудничество с Особой экономической зоной «Алабуга» ведётся с 2022 года. За этот период было реализовано две студенческие стройки и трудовой производственный проект с общим охватом 1156 человек. В этом году помимо проекта «Алабуга – Композит» на территории Особой экономической зоны развернет работу первый в стране межрегиональный трудовой проект для трудовых отрядов подростков, которых объединит 300 школьников из 10 регионов России, в том числе из новых регионов.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 15 тыс. участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.

Фото: Минмолодежи РТ