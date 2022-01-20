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Происшествия
20 января 2022  17:11
Алина Файзрахманова

Зарплата осужденных в Татарстане может достигать 35 тысяч рублей максимум

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Максимальный размер заработной платы для работающих осужденных республики может достигать 35 тысяч рублей. Об этом на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Андрей Яковенко.

«Есть разные формы получения зарплаты. Есть люди, которые ничего не умеют, есть люди с низкой социальной ответственностью, которые не имеют профессиональных навыков. Говорить о зарплате приходится только на втором, третьем месяце их привлечения к труду. Основное – это получение профессии, а уже потом – зарплата», – отметил спикер. 

По его словам, средняя зарплата трудоустроенных осужденных составляет порядка 9 тысяч рублей и высчитывается исходя из результатов работы каждого заключенного.

#УФСИН #зарплата
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