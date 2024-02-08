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Зарплата нижнекамцев на крупных и средних предприятиях составила 81 тыс. рублей
По итогам прошлого года размер средней заработной платы в Нижнекамском районе РТ составил 69,4 тыс. рублей с ростом в 7%, а на средних и крупных предприятиях — 81 тыс. рублей с ростом в 17,3%. Об этом на итоговой сессии Совета муниципалитета сообщил глава района Рамиль Муллин.
«По итогам отчетного года мы сохранили стабильность по большинству показателей благодаря трудолюбию нижнекамцев, стабильной работе крупных, малых предприятий — это тоже считаю одним из важных достижений в сегодняшней экономической ситуации», — отметил он.
Муллин добавил, что основным показателем деятельности района является величина валового территориального продукта. По итогам 2023 года данный показатель прогнозируется в объеме 397 млрд рублей — это около 10% от ВТП всего Татарстана.
Объем инвестиций в основной капитал вырос на 3,1% и ожидается в сумме 136 млрд рублей.
В секторе малого и среднего бизнеса задействованы свыше 42 тыс. жителей — это более 27% от населения, занятого в экономике района. Объем отгруженной субъектами МСБ продукции по итогам прошлого года составил более 70 млрд рублей.
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