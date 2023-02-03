Зарплата на предприятиях дорожно-транспортного комплекса в РТ выросла до 57,8 тыс. рублей

Заработная плата на предприятиях дорожно-транспортного комплекса в Татарстане за прошлый год выросла на 19,1%. Об этом сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Среднемесячная заработная плата на предприятиях дорожно-транспортного комплекса за 2022 год составила 57 803 рубля. В дорожно-строительных предприятиях темп роста заработной платы достиг 25,6%», — рассказал докладчик.

Ханифов уточнил, что в отрасли работают более 77 тыс. человек, что на 15% больше по сравнению с 2021 годом. В том числе в дорожно-строительном комплексе трудятся 12 тыс. человек, в транспортном — 65 тыс. человек.