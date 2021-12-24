Зарплата на КАМАЗе за год выросла на 22%

Средняя зарплата на КАМАЗе по итогам 11 месяцев составила 50,99 тыс. рублей и выросла за год на 22%, сообщила газета «Вести КАМАЗа» со ссылкой на заместителя гендиректора по персоналу Жанну Халиуллину.

За год общий фонд оплаты труда на КАМАЗе вырос на 1,3 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей компания потратила на социальное обеспечение своих работников. Размер индивидуального социального пакета за год вырос на 21% – до 33,4 тыс. рублей. В следующем году КАМАЗ планирует довести эту цифру до 41,3 тыс. рублей, увеличив почти на треть.

КАМАЗ участвует в программе социальной ипотеки. Всего за 2005-2021 годы жилье получили 898 работников, для этого в Государственный жилищный фонд было перечислено 1,6 млрд рублей.

Для приезжих КАМАЗ планирует разработать программу арендного жилья, о которой с подачи гендиректора Серея Когогина речь шла на Совете безопасности РТ неделей ранее. «Рустам Нургалиевич поддержал этот вопрос и поручил ГЖФ заняться арендным жильем. У нас в Челнах был построен один арендный дом – для IT-парка, и мы хотим в 2022 году, во-первых, провести инвентаризацию в своих общежитиях, а во-вторых, быть может, и построить дополнительные площади. Пока ведем работу со специалистами, нужно проанализировать потребности», - сказала Халиуллина.