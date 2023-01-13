Зарплата на КАМАЗе в 2022 году выросла на 16% – до 60 тыс. рублей

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Средняя заработная плата работников КАМАЗа превышает соответствующий показатель в целом в Набережных Челнах, сообщила пресс-служба предприятия.

«Средняя заработная плата работников компании в 2022 году увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом и составила 59 813 рублей», – уточнила компания.

Руководство КАМАЗа, «высоко оценивая вклад каждого работника «КАМАЗа» в достижение результатов», решило по итогам прошлого года выплатить премию в размере одного тарифа (оклада). Кроме того, с января 2023 года сотрудникам увеличена компенсация на питание.

КАМАЗ напоминает, что в прошлом году предприятие дважды проиндексировало заработную плату работников в общей сложности на 9,2%.

«Уделяя большое внимание вопросам социальной повестки, предусмотренным Коллективным договором, а также учитывая инфляцию, руководство компании считает первостепенно важным обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы сотрудников, плановую реализацию и расширение мер социальной поддержки. Решения, принятые топ-менеджментом КАМАЗа, выглядят особенно актуальными на фоне роста тарифов на коммунальные услуги и повышения стоимости проезда на городском общественном транспорте», – отметила пресс-служба автогиганта.