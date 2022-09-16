Зарплата на КАМАЗе на 8% превышает среднюю по Набережным Челнам и на 16% – по республике

Средняя заработная плата работников на КАМАЗе по группе технологической цепочки за первое полугодие 2022 года составила 57 тыс. 846 рублей, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,4%, сообщила пресс-служба предприятия.

«По результатам шести месяцев 2022 года этот показатель на 7,5 % выше, чем в среднем по г. Набережные Челны, и на 15,5 % превышает усредненный показатель по республике», – отмечается в пресс-релизе.

Компания напомнила, что в мае этого года руководством предприятия было принято решение об опережающем повышении тарифов и окладов на 5,2 %. На эти цели в 2022 году выделено 670 млн рублей.

Итоги выполнения коллективного договора в первом полугодии обсудили на совместном заседании администрации и профсоюзного комитета.

«В сложных экономических обстоятельствах “КАМАЗ“ смог быстро переориентировать производство, не допустил остановки предприятия и сохранил позиции на рынке. Но самое главное – удалось сохранить коллектив, не только избежав массовых сокращений, но и поддержав уровень доходов своих работников», – говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что компания закончила полугодие с хорошими финансовыми показателями, в том числе в полном объеме реализована социальная политика, определенная обязательствами коллективного договора. На нее в первом полугодии в общей сложности было направлено 761,3 млн рублей, что на 48,5 % больше, чем в первом полугодии 2021 года.