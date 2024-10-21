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Зарплата молодежи в возрасте 18-24 лет в РФ выросла на 20% за год
Заработная плата молодых людей в возрасте 18-24 лет в России за год увеличилась в среднем на 20,6% и составила 57,4 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, проведенного сервисами «СберАналитика» и «Работа.ру».
За прошедший год на 17,3% выросли доходы граждан в возрасте от 25 до 34 лет и составили 85,4 тысячи рублей. Больше других зарабатывают россияне в возрасте 35-44 лет – 90,9 тысячи рублей (+12,6%).
Доходы граждан в возрасте от 45 до 54 лет и от 55 до 64 лет увеличились на 9% и 8% соответственно.
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