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Экономика 21 октября 2024 11:16

Зарплата молодежи в возрасте 18-24 лет в РФ выросла на 20% за год

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Заработная плата молодых людей в возрасте 18-24 лет в России за год увеличилась в среднем на 20,6% и составила 57,4 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования, проведенного сервисами «СберАналитика» и «Работа.ру».

За прошедший год на 17,3% выросли доходы граждан в возрасте от 25 до 34 лет и составили 85,4 тысячи рублей. Больше других зарабатывают россияне в возрасте 35-44 лет – 90,9 тысячи рублей (+12,6%).

Доходы граждан в возрасте от 45 до 54 лет и от 55 до 64 лет увеличились на 9% и 8% соответственно.

#зарплата #средняя зарплата #заработная плата
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