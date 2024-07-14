Зарплата многодетным мамам и миллион за пятерняшек: Волынец назвала новые инициативы

Ирина Волынец: «В нашем обществе многодетная семья всегда была и остается символом крепких традиций, нравственной опоры и будущего нации»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый ребенок, независимо от количества братьев и сестер, должен расти в атмосфере любви, заботы и благополучия»

Ирина Владимировна, как известно, указом Владимира Путина 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Какова, на ваш взгляд, роль многодетной семьи в современном обществе?

В нашем обществе многодетная семья всегда была и остается символом крепких традиций, нравственной опоры и будущего нации. Забота о таких семьях, защита прав и интересов каждого ребенка в них – это не просто задача государства, это наш общий долг и нравственный императив. Именно поэтому аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ уделяет особое внимание вопросам многодетных семей. Мы стремимся не только оперативно реагировать на случаи нарушения прав детей, но и создавать все условия для того, чтобы такие семьи чувствовали всестороннюю поддержку, чтобы каждый ребенок, независимо от количества братьев и сестер, имел возможность расти в атмосфере любви, заботы и благополучия.

Год семьи, объявленный в России в 2024 году, – это не просто красивое название. Это целый комплекс мер, направленных на реальное улучшение жизни семей с детьми и укрепление института семьи. В своем обращении к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года Владимир Путин подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой и философией жизни общества, а поддержка семьи с детьми является фундаментальным нравственным выбором России. Эти заявления подчеркивают важность семейных ценностей и поддержки многодетных семей в государственной стратегии. Они свидетельствуют о стремлении создать благоприятную среду для развития и укрепления института семьи в России.

Одним из важнейших шагов стало подписание Президентом указа «О мерах поддержки многодетных семей». Мероприятия в рамках Года семьи – это не только материальная помощь. Это и масштабная программа по развитию сети семейных центров, где родители смогут получить квалифицированную психологическую и юридическую помощь, посетить развивающие занятия с детьми или просто пообщаться с другими семьями.

Особое внимание при этом уделяется профилактике семейного неблагополучия. Планируется создать систему раннего выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им адресной помощи. Мы намерены активно поддерживать общественные организации, которые работают в этой сфере и помогают семьям преодолевать трудности.

Многодетные семьи смогут воспользоваться правом на получение земельного участка под строительство дома или льготной ипотеки с пониженной процентной ставкой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Семьям оказывается реальная помощь в решении жилищного вопроса»

Какие новые возможности открывает указ Президента, о котором вы упомянули?

Указ Президента «О мерах поддержки многодетных семей», подписанный в Год семьи, стал настоящим прорывом в системе поддержки семей с детьми. Документ не только расширяет существующие, но и вводит новые беспрецедентные меры поддержки.

В числе ключевых изменений, во-первых, бессрочный статус многодетной семьи. Теперь родители смогут пользоваться льготами и мерами поддержки не до достижения младшим ребенком определенного возраста, а постоянно. Это снимет с семей множество бюрократических барьеров и обеспечит стабильность и уверенность в будущем.

Во-вторых, речь идет о существенной материальной поддержке. Указ предусматривает ряд выплат, которые помогут семьям с несколькими детьми справиться с материальными трудностями. Это ежемесячные пособия на детей, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг и многое другое.

В-третьих, семьям оказывается реальная помощь в решении жилищного вопроса. Многодетные семьи смогут воспользоваться правом на получение земельного участка под строительство дома или льготной ипотеки с пониженной процентной ставкой. Это реальная возможность улучшить жилищные условия и обеспечить детей комфортным жильем.

В-четвертых, семьям предоставляются дополнительные гарантии в сфере трудовых отношений. Многодетные родители пользуются преимущественным правом на неполный рабочий день, гибкий график работы, а также дополнительными гарантиями при сокращении штата.

В-пятых, нужно отметить доступность образования и дополнительного развития детей. Для ребят из многодетных семей будут предусмотрены льготы при поступлении в детсады и школы, они смогут бесплатно посещать кружки и секции.

В-шестых, многодетные семьи смогут рассчитывать на помощь и консультации психологов, юристов и соцработников по всем возникающим вопросам.

Кроме того, многодетные семьи получат единое удостоверение федерального образца. Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен Правительством. Выдача удостоверений обеспечивается на уровне регионов. Получить такое удостоверение можно будет в органах соцзащиты.

Родители детей до 14 лет, воспитывающие трех и более детей, смогут пользоваться правом на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ряд льгот позволит родителям более гибко строить свой рабочий график и уделять больше внимания семье»

Вы упомянули о льготах для многодетных семей в сфере трудовых отношений. Уточните, пожалуйста, о каких льготах идет речь и как они помогут родителям совмещать работу с воспитанием детей?

Мы понимаем, что для родителей в многодетных семьях особенно важно найти баланс между работой и заботой о детях. Поэтому в указе Президента предусмотрен ряд льгот, которые позволяют родителям более гибко строить свой рабочий график и уделять больше внимания семье.

Во-первых, родители детей до 14 лет, воспитывающие трех и более детей, смогут пользоваться правом на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Это значит, что они смогут работать меньше часов в день или дней в неделю, сохраняя при этом право на трудовой стаж и основные гарантии.

Во-вторых, многодетным родителям будет предоставлено преимущественное право на гибкий график работы, включая возможность работы на дому. Это позволит им самостоятельно планировать свое время, сочетая выполнение трудовых обязанностей с уходом за детьми.

В-третьих, предусмотрены дополнительные гарантии при сокращении штата. Если в организации происходит сокращение, многодетные родители будут иметь преимущественное право на сохранение работы при равной производительности труда и квалификации.

И не менее важная гарантия касается отпусков. Родители в многодетных семьях смогут воспользоваться правом на отпуск в удобное для них время.

Все эти меры поддержки, безусловно, важны и необходимы. Но что делается для того, чтобы изменить отношение общества к многодетным семьям, окружить их вниманием и заботой не только на уровне государства, но и на уровне простого человеческого участия?

Важно сформировать в обществе уважительное и заботливое отношение к многодетным семьям, чтобы они чувствовали поддержку не только со стороны государства, но и со стороны общества в целом. Именно поэтому в Год семьи проходит масштабная информационная кампания, направленная на популяризацию семейных ценностей и многодетности в том числе. Мною предложена законодательная инициатива об установлении регламента производства за государственный счет фильмов, сериалов, рекламных роликов, где в центре сюжета или сценария будут многодетные семьи. Считаю, что к созданию контента нужно привлекать настоящие многодетные семьи из разных регионов страны.

Многодетные получают единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Семьи получают землю, компенсацию за детский сад и субсидии на оплату ЖКУ»

Какими мерами поддержки пользуются многодетные семьи в Татарстане?

Многодетным семьям, постоянно проживающим в Татарстане и нуждающимся в улучшении жилищных условий, выдается земля для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства. Кроме того, они пользуются единовременной субсидией на возмещение затрат в связи с проведением газа внутри границ участка домовладения и приобретением внутридомового газового оборудования. Субсидия предоставляется в размере фактических затрат, но не более 100 тыс. рублей. Многодетным семьям, имеющим пять и более детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется жилье по договору социального найма.

Семьи, где доход ниже прожиточного минимума на человека, получают 100-процентную компенсацию родительской платы за детский сад, а учащиеся школ получают льготное питание.

Многодетные получают единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Семьи, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет, получают ежемесячное пособие.

В республике предоставляются «сельские» выплаты по 100 тыс. рублей женщинам в возрасте до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Многодетные семьи пользуются субсидиями на оплату жилья и коммунальных услуг, проезд, покупку лекарственных средств для детей в возрасте до шести лет.

Звание «Отец-герой» предлагается вручать отцу одновременно с вручением матери звания «Мать-героиня» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Досрочный выход на пенсию многодетных отцов, звание «Отца-героя» и выплаты за тройню

Какие законодательные инициативы в поддержку многодетных семей инициированы Уполномоченным по правам ребенка в РТ?

Год семьи – это не только о многодетности, это еще и работа по укреплению института семьи в целом. Речь идет о создании такой среды, в которой каждая семья, независимо от количества детей, будет чувствовать себя комфортно и защищенно. По итогам комплексного анализа обращений граждан за последние три года нам удалось выработать 128 инициатив в защиту детства и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для решения вопросов демографии и народосбережения в целом.

В частности, речь идет об освобождении многодетных семей от оплаты коммунальных услуг по социальному нормативу. Сейчас льготы на коммунальные услуги для многодетных семей существуют практически везде, но их размер и условия получения в разных регионах отличаются. Инициатива о разработке законопроекта, закрепляющего положение об освобождении многодетных семей от оплаты коммунальных услуг с учетом установленного социального норматива, направлена в Госдуму.

Еще одна инициатива – об исключении ограничения по учету страхового стажа женщин, родивших и воспитавших пять и более детей. Сейчас период по уходу за ребенком до полутора лет учитывается в трудовом стаже и при расчете страховой пенсии. Но его не берут в расчет при назначении досрочной пенсии. Период ухода за ребенком от полутора до трех лет играет роль только для трудового стажа. В соответствии с законом в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четырех детей.

Получается, что женщины, родившие и воспитавшие более четырех детей и находившиеся в отпуске по уходу за каждым ребенком до полутора лет, находятся в заведомо невыгодных условиях. Для них пенсия уменьшается, так как остальные периоды ухода за детьми, которые родились в семье после четвертого ребенка, не учитываются. Инициатива также направлена в Госдуму.

Следующая инициатива касается досрочного выхода на пенсию многодетных отцов, одиноко воспитывающих детей. Законом предусмотрено досрочное назначение страховой пенсии женщинам в 56 лет, родившим четырех детей и воспитавшим их, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Право на такую пенсию имеют и мамы трех детей в 57 лет со страховым стажем не менее 15 лет. Однако для многодетных отцов, одиноко воспитывающих детей, льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены. И эта инициатива уже направлена в Госдуму.

Следующее предложение касается введения звания «Отец-герой». Это звание предлагается вручать отцу одновременно с вручением матери звания «Мать-героиня». Кроме того, предлагается установить единовременные выплаты при рождении двойни и тройни. Если законопроект будет принят, то размер таких выплат при рождении двойни составит 250 тыс. рублей, тройни – 350 тыс. рублей, четверняшек – 500 тыс. рублей, пятерняшек – 1 млн рублей.

Также предлагается установить заработную плату многодетным матерям. Это необходимо сделать для их поддержки и признания важной роли в обществе. Рекомендовано установить заработную плату многодетной матери в размере не ниже двукратного прожиточного минимума в регионе на период ухода за детьми после рождения третьего ребенка. Такая инициатива поможет поддержать многодетные семьи, создаст благоприятные условия для воспитания и обеспечения потребностей детей.

Куда многодетные семьи могут обратиться за помощью?

Прежде всего, предлагаю обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан. Мы готовы оказать поддержку и содействие в решении возникающих вопросов. Если у вас возникли сложности или вам нужна консультация, позвоните нам по телефону (843) 236-61-64. Кроме того, вы можете оставить обращение на нашем сайте в специальном разделе «Интернет-приемная».