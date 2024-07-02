Зарплата до 150 тысяч рублей: Казанский пороховой завод ищет сотрудников

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Казанский пороховой завод приглашает на работу сотрудников рабочих и инженерно-технических специальностей. Зарплата стартует от 80 тысяч рублей, рассказала «Татар-информу» руководитель управления кадровой политики предприятия Татьяна Михайлова.

«С 1 июня у нас произошла индексация почти на 9%. В частности, выросла и оплата по ученическому договору. Если раньше человек, который только пришел на работу, получал 45 тысяч, то сейчас его заработная плата будет составлять порядка 66 тысяч рублей до вычета налога. При аттестации и повышении разряда эта сумма увеличится», – отметила собеседница информагентства.

Рабочие, пришедшие на завод уже с опытом, смогут заработать от 80 до 150 тысяч в зависимости от специальности, наработанных часов и выслуги.

«Мы будем идти в ногу с рынком и держать достойную зарплату, потому что прекрасно понимаем – наши условия труда достаточно сложные, с определенной вредностью», – подчеркнула Михайлова.

Она также отметила, что Казанскому пороховому заводу сейчас особенно нужны прессовщики, аппаратчики комплексной установки, сборщики специзделий, слесари-ремонтники. Кроме основных, предприятию нужны и вспомогательные рабочие – ремонтники, электрики, требуются также инженерно-технические сотрудники: мастера, технологи, специалисты разных направлений, а также экономисты и многие другие.

«К нам могут прийти люди без опыта от 18 лет. Мы сами их всему обучим, и примерно через месяц после этого они смогут перейти уже на разряд», – заключила руководитель управления кадровой политики завода.

Напомним, для сотрудников предприятия предусмотрены многочисленные бонусы: премии за эффективную работу и результат, премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, вознаграждение за выслугу лет от одного года работы. Также на Казанском пороховом заводе выплачивают компенсацию за вредные условия труда, а мужчинам, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, предоставляют бронь от мобилизации.

Среди льгот и социальных гарантий есть: бесплатный транспорт на предприятие в вечерние и ночные смены, льготные путевки в профилактории, материальная помощь при заключении брака или рождении детей, реабилитационно-восстановительное лечение в заводском Центре реабилитации, бесплатное повышение квалификации в заводском Центре ДПО и УПО и многое другое.

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 554-34-51.