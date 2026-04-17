Зарплата до 150 тысяч и обучение: молодежь ждут на предприятиях Казани

Предприятия Казани ощущают нехватку молодых кадров и готовы взять людей без опыта. Соискателям предлагают конкурентную зарплату.

Обозреватель «Татар-информа» сегодня побывала на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в «УНИКСе» и пообщалась с кадровыми службами.

Руководитель группы по подбору персонала Казанского порохового завода Екатерина Быханова сообщила, что на ярмарке представлены вакансии для рабочих и специалистов узкого направления. В их числе слесарь-ремонтник, электромонтер, мастер, строитель, экономист, бухгалтер. Средняя зарплата на предприятии по итогам марта составляет 124,5 тыс. рублей.

«Мы берем без опыта и готовы всему обучить. На ярмарке проводим мастер-класс по оказанию первой помощи и физхиманализу», – сказала Быханова.

Начальник отдела кадров МУП ПАТП-2 Венера Азиятуллина рассказала, что предприятие предлагает на ярмарке около 30 вакансий.

«Мы ищем водителей автобусов, кондукторов, контролеров оплаты труда, автослесарей, автомойщиков, сантехников. Средняя заработная плата – 103 тысячи рублей», – отметила она.

По словам собеседницы, средний возраст сотрудников составляет 45 лет. ПАТП-2 заинтересовано в молодых кадрах.

«Берем молодых без опыта и обучаем, у нас есть своя автошкола. Предлагаем соцпакет, у нас есть два общежития», – подчеркнула Азиятуллина.

Специалист отдела кадров завода Точмаш Алсу Сахабиева отметила, что предприятию нужны энергетики, мастеры, механики, операторы ЧПУ, инженеры, фрезеровщики, токари, электромонтеры.

«Средняя зарплата у нас от 60-70 и до 150 тысяч рублей. Для работников есть льготные путевки в санатории, поощрения к праздникам. Готовы взять молодежь без опыта на рабочие вакансии», – заключила Сахабиева.

Ярмарка вакансий проводится благодаря федеральному проекту «Человек труда» национального проекта «Кадры». В Татарстане развернуто 46 площадок, объединяющих 350 предприятий (более 200 из них – в сферах обрабатывающего производства, строительства, IT и сельского хозяйства, включая 25 предприятий ОПК). Соискателям предлагается более 10 тысяч вакансий.