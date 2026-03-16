Жаровский вошел в список лучших игроков 26-й недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги подвела итоги очередной игровой недели регулярного чемпионата. Лауреатами в четырех номинациях стали представители «Барыса», московского «Динамо», «Локомотива» и «Салавата Юлаева».

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Никита Бояркин из «Барыса». Голкипер одержал две победы в двух матчах недели, продемонстрировав впечатляющую статистику: коэффициент надежности 0,5 и 98,48 процента отраженных бросков. В игре против «Амура» (3:0) он оформил сухой матч.

В номинации «Лучший защитник» отмечен Даниил Пыленков из московского «Динамо». За три игры он набрал 6 очков (1 гол + 5 передач) при показателе полезности «+1».

Лучшим нападающим также впервые в карьере стал Максим Шалунов из ярославского «Локомотива». Форвард записал на свой счет 6 очков (5 шайб + 1 передача) в четырех матчах с полезностью «+2».

Среди новичков лучшим признан нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, набравший 2 очка (1+1) в трех встречах недели при показателе полезности «+1».