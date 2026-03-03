Жаркий Пламен для Вербова: «Зенит-Казань» рискует попасть в плей-офф под «Локомотив»

Самым неудобным соперником в сезоне 2025/26 для «Зенита-Казань» является «Локомотив». Казанцы трижды уступили новосибирцам: дважды - в чемпионате и в финале Суперкубка. Теперь железнодорожники и наиболее вероятный оппонент для казанцев в полуфинале плей-офф. Что ждет оппонентов в одном из важных по значимости турнире – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

В волейбольной Суперлиге определена первая четверка четвертьфинала плей-офф

В волейбольной Суперлиге близится к завершению регулярный чемпионат и впереди – плей-офф. Команды, занявшие с первого по четвертое места, гарантированно зарабатывают путевку в четвертьфиналы розыгрыша Кубка. В данном случае это – «Зенит-Казань», Динамо», «Зенит-СПб» и «Локомотив». С безоговорочным лидерством казанцев трудно поспорить, они уже пальму первенства не уступят.

До последнего тура интрига сохраняется между «Динамо» и питерским «Зенитом», отрыв между которыми минимальный, в одно очко. Если «сине-бело-голубые» неожиданно уступят хотя бы в одной встрече, они могут переместиться на третью строчку. «Локомотив» гарантировано выше четвертого не поднимется.

В четвертьфинал по силам пройти «Белогорью». Также предположительно за путевку в полуфинал поборются «Динамо-ЛО», «Нова» и «Енисей». Если все первые четыре команды предварительного этапа Суперлиги пройдут данный этап розыгрыша. В полуфинале с большой долей вероятности встретятся между собой – «Зенит-Казань» с «Локомотивом», а «Динамо» с «Зенитом-СПБ».

Фото: zenit-kazan.com

«Локомотив» – самый неудобный соперник для «Зенита-Казань» в сезоне-2025/26

В случае, если казанцы попадают на железнодорожников, исход встречи может оказаться неоднозначным. «Локомотив» является на сегодняшний день самым неудобным и принципиальным соперником в Суперлиге для казанского «Зенита». Об этом говорит статистика последних встреч в чемпионате.

Подопечные Алексея Вербова потерпели всего два поражения в сезоне-2025/26 и оба раза от команды Пламена Константинова. В первый раз это произошло дома в ноябре по разнице четырех партий (1:3). Тогда наставник казанцев заявил, что после поражения следует произвести серьезную работу над ошибками.

«Мы сегодня некачественно сыграли. У нас есть запас, ребята сами это понимают. Цифры все видят. Надеюсь, что мы сделаем работу над ошибками, вернёмся сильнее. Очень полезный для нас матч, для анализа своей игры и понимания», – приводит слова Вербова пресс-служба Суперлиги.

Правда, в недавнем гостевом матче в феврале татарстанцы снова проиграли новосибирцам (2:3). В этой встрече железнодорожникам потребовалось приложить чуть больше усилий. Силы были равными, как и счет по итогам четырех партий. В заключительном пятом сете хозяева вырвали победу на тоненького с небольшим преимуществом благодаря одной ошибке гостей на подаче.

Фото: zenit-kazan.com

Три поражения «Зенита-Казань» от «Локомотива» в сезоне – в чемпионате и в формате Суперкубка

В нынешнем сезоне татарстанцы уступили новосибирцам также в рамках Суперкубка России в финале (1:3). К слову, подопечные Алексея Вербова в последнее время часто идут в роли фаворитов в чемпионате. Однако отдают победы во второстепенных по значимости турнирах. Так произошло и в преддверии текущего сезона в Кубка Победы. «Зенит-Казань» уступил в полуфинале «Зениту-СПб» (2:3) и проиграл в финале за третье место «Белогорью» (1:3).

Возвращаясь к истории противостояния между казанским «Локомотивом» и «Зенитом», стоит отметить, что в решающих поединках статистика складывалась не в пользу последних. Татарстанская команда проигрывала новосибирцам в рамках розыгрыша Кубка еще при предыдущем наставнике Владимире Алекно в сезоне-2020/21. Тогда казанцы уступили новосибирцам в финале шести (2:3) и заняли пятое место по итогам кубкового розыгрыша. К слову, именно после этого сезона покинул казанскую команду Владимир Алекно, возглавлявший ее с 2008 года. Тогда специалист обосновал свое решение усталостью.

Напомним, что Пламен Константинов работает в Новосибирске с 2016 года. В декабре «Локомотив» продлил соглашение с 52-летним специалистом до конца сезона-2027/28. Новосибирская команда под руководством болгарина стала каким-то не поддающимся соперником для казанского «Зенита». В этом контексте стоит вспомнить дебютный сезон-2021/22 Алексея Вербова, в котором татарстанцы снова споткнулись о коллектив Пламена Константинова, всухую (0:3) уступив в полуфинале розыгрыша. После этого казанцы боролись лишь за третье место и одержали победу над «Зенитом-СПб».