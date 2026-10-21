Зарипова: за каждым именем на доске почета стоит история труженика села

На торжественном приеме по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности царила особая атмосфера. Зал был полон тружеников, чей труд кормит республику. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Мне посчастливилось сделать памятные снимки с героями этого праздника. Среди награждаемых — Венера Габдулхаковна Абдуллина из Атнинского района, агрохимик сельхозкооператива "Менгер". Ей присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан"», – написала она.

Также Зарипова встретилась с Татьяной Спириной из Тетюш. В свои 24 года она стала лучшим ветеринарным фельдшером страны, одержав победу в федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии».

«На Электронной доске почета Республики Татарстан отмечено 529 имен работников отрасли. За каждым из них – своя история: тысячи гектаров пашни, миллионы литров молока, тонны зерна, бессонные ночи во время посевной и уборочной, рассветы на полях, дежурства на фермах, поиск решений в сложных погодных условиях. Но знаете, пока есть те, кто передает опыт, и те, кто готов его перенимать, сельское хозяйство республики в надежных руках», – отметила министр.