Эльмира Зарипова встретилась с участниками СВО в клинической больнице №7 в Казани

О льготах, переобучении, трудоустройстве и реабилитации рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на встрече с участниками СВО, находящимися на стационарном лечении в городской клинической больнице №7 им. М.Садыкова в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Если у человека есть инвалидность – кто-то потерял зрение или слух, то на первый план выходят вопросы абилитации, умения жить в новых условиях и новых реалиях, исходя из состояния здоровья. Это – элементарные бытовые, санитарно-гигиенические процедуры, умение приготовить пищу, передвигаться на коляске. Мы всему этому обучаем, показываем технические средства реабилитации, которые могут быть в помощь», – пояснила Эльмира Зарипова перед встречей корреспонденту «Татар-информа».

Она отметила, что социальную реабилитацию участники СВО из Татарстана могут пройти в пяти центрах, расположенных в Казани, Бавлах, Зеленодольске и Набережных Челнах. Кроме того, актуальны вопросы профориентации.

«Проходя курс реабилитации, боец имеет возможность пройти профориентационное тестирование для получения новой профессии. Мы выстраиваем с каждым индивидуальный маршрут, чтобы человек был трудоустроен, у него был постоянный источник дохода», – заметила Зарипова.

На встрече с участниками СВО министр труда, занятости и социальной защиты РТ рассказала бойцам о социальной поддержке, возможностях открыть свое дело, а также ответила на интересующие их вопросы.