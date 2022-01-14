Зарипова: «В Татарстане каждый второй рубль идет на поддержку семей с детьми»

фото: © Наталья Рыбакова / ИА «Татар-информ»

Основную задачу, которая была поставлена перед соцзащитой на 2021 год Президентом РФ Владимиром Путиным, Татарстан не просто выполнил, а перевыполнил. Всего по линии соцподдержки за год в республике было направлено более 22 млрд рублей, при этом каждый второй рубль пошел на поддержку семей с детьми. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на коллегии ведомства.

«Сегодня у нас занято в экономике людей больше, чем в 2019 году. По уровню безработицы на начало года на регистрации в службах занятости состояло 37 тыс. безработных, а сегодня это 11 тыс. человек. Им мы можем предложить 52 тыс. вакансий, которые представлены на портале „Работа в России“», — сообщила она.

Вторая большая задача — борьба с бедностью. Эту задачу ведомство последовательно решает уже не первый год.

«Если в 2020 году мы вывели из бедности порядка 11 тыс. человек, то в 2021 году — порядка 28 тыс. человек. Это в основном многодетные и малообеспеченные семьи. Основным инструментом для нас послужил социальный контракт. Отрадно, что в республике каждый второй соцконтракт был заключен с целью трудоустройства, а это значит, что семья не просто вышла из бедности на данный момент, а на долгосрочную перспективу. Кто-то переобучился, обрел новую профессию, трудоустроился и получает стабильный заработок», — пояснила спикер.

Еще один момент — выплата пособий. 72% людей с доходами ниже прожиточного минимума в республике — семьи, воспитывающие детей. Согласно данным Зариповой, в прошлом году «как никогда были выплачены большие суммы пособий». Только на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет направлено порядка 5 млрд 70 тыс. семей.

«В целом из бюджета республики каждый второй рубль идет на поддержку семей с детьми. Это позволяет молодым семьям, где оба родителя студенты и еще не начали работать, не скатиться в ситуацию бедности, а планировать жизненные горизонты», — подчеркнула министр.

Благодаря национальному проекту «Демография» в республике за год удалось переобучить 6 тыс. человек. Это те люди, которые испытывают трудности на рынке труда: с инвалидностью, предпенсионного возраста, мамы, вышедшие из декретного отпуска и потерявшие профессиональную квалификацию. Переобучение позволило им освоить новую профессию, повысить квалификацию, перейти на более высокооплачиваемую работу, поднять доходы семьи.

В 2021 году на территории всех муниципальных районов региона развивалась программа долговременного ухода за пожилыми людьми. Это обучение основам ухода за ними близких родственников, а также обучение специалистов новым навыкам. После прохождения курсов такие специалисты закрепляются за пожилыми людьми, нуждающимися в постоянном уходе.

«В следующем году есть позитивные моменты. После получения народных указов дано поручение Президента РТ по пересмотру ряда позиций социальных программ. Во-первых, есть большая когорта людей, которые малообеспеченные и имеют недвижимое имущество: сараи и кладовки. Ранее они не могли получать меры социальной поддержки и оформить социальный контракт. Сегодня при учете имущества овощехранилища и кладовки до 15 кв. метров не включаются в объем недвижимого имущества», — пояснила Зарипова.

Кроме того, с нового года увеличен размер помощи на открытие собственного дела в рамках социального контракта с 75 тыс. в 2021 году до 150 тыс. рублей. Серьезную поддержку в этом году получат семьи, воспитывающие детей-инвалидов с множественными нарушениями. В республике проживает около 400 таких семей. Они будут получать ежемесячные пособия в увеличенном на 1800 рублей размере.