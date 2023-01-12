Зарипова: Татарстан на протяжении пяти лет сохраняет низкий уровень бедности

Татарстан на протяжении последних пяти лет входит в число регионов-лидеров с низким уровнем бедности. Об этом сообщила сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Казани глава ведомства Эльмира Зарипова.

«Республика занимает пятое место среди субъектов по низкому уровню бедности после Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. В 2022 году за счет предоставления мер социальной поддержки доходы 27 тыс. человек превысили прожиточный минимум — 11 832 рубля. Мы четко понимаем, что порой отсутствие доходов у семьи связано с целым комплексом проблем, которые люди не могут преодолеть самостоятельно или за счет социальных выплат. К примеру, при девиантном или асоциальном поведении», — отметила министр.

При таких обстоятельствах используется социальный контракт. С его помощью можно устроиться на работу, открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство. В республике в 2022 году было заключено более 7,2 тыс. контрактов.

«Семьи уверенно двигаются в своем развитии: открывают парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, автомобильного обслуживания, ведут подсобное хозяйство, занимаются электронной торговлей», — перечислила Зарипова.

По промежуточной оценке Минтрудом России эффективности социальных контрактов, республика вошла в четверку субъектов, имеющих высокий показатель доли граждан, доход которых в результате реализации контрактов превысил величину прожиточного минимума. В 2023 году в регионе будет продолжена работа по снижению уровня бедности.