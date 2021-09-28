Зарипова: в 2021 году на поддержку пожилых татарстанцев выделено 6 млрд рублей

Каждый второй рубль из бюджета Татарстана, направляемый на меры соцподдержки, идет на поддержку людей пожилого возраста. В этом году это 6 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В этом году на меры соцподдержки из бюджета республики выделено 13,5 млрд рублей, из них 6 млрд направлено на поддержку пожилых. В числе наиболее многочисленных категорий льготников в Татарстане ветераны труда, предпенсионеры и пенсионеры, которые не относятся ни к федеральным, ни к региональным категориям. Кроме того, это собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше», — сообщила она.

Пенсионерам предоставляются меры социальной поддержки, установленные на федеральном или республиканском уровнях. Федеральными мерами поддержки в республике пользуются 290 тыс. человек, а республиканскими — 520 тыс. человек.