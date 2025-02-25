Зарипова: Участники СВО – в зоне особого внимания Минтруда Татарстана

В Татарстане для участников специальной военной операции и членов их семей установлены дополнительные меры соцподдержки. Контрактники и мобилизованные получают выплаты, их дети – бесплатное питание в школах, а семьи – субсидии на проведение газа в жилые дома. Об этом напомнила сегодня на брифинге министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Год защитника Отечества в зоне особого внимания Минтруда Татарстана те, кто сегодня проходит военную службу в зоне специальной военной операции», – сказала она.

Указом Раиса РТ Рустама Минниханова установлена единовременная выплата в размере 305 тыс. рублей гражданам России, заключившим контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах страны после 31 августа 2023 года, но не позднее 31 декабря 2023 года включительно. Военнослужащим батальонов «Алга», «Тимер», «Батыр» установлена единовременная денежная выплата в размере 360 тыс. рублей.

Дети участников специальной военной операции получают единовременные выплаты в размере 20 тыс. руб. Кроме того, предусмотрены дополнительные меры поддержки. При рождении детей семьи получают детские подарочные комплекты. Пожилые члены семей военнослужащих пользуются первоочередным правом на путевки в санатории, получают бесплатные соцуслуги на дому и другие льготы.

Членам семей граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 2 млн рублей.